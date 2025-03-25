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Новый альбом, старая боль: Селена Гомес вскрыла подробности прошлого с Джастином Бибером

2:48
Шоу-бизнес

Селена Гомес снова в центре внимания — и на этот раз не из-за красной дорожки или громкого романа. Её новый альбом "I Said I Love You First", вышедший 21 марта 2025 года, стал настоящей эмоциональной исповедью. Поклонники и музыкальные критики единодушны: здесь есть всё - и светлая влюблённость, и пережитая боль, и, как считают многие, тонкие, но очень узнаваемые намёки на Джастина Бибера.

Селена Гомез
Фото: commons.wikimedia.org by Amanda Nobles, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Селена Гомез

Тексты, которые говорят больше, чем интервью

Главный повод для бурного обсуждения — трек "How Does It Feel To Be Forgotten". В песне Селена поёт:

"Ты такой неловкий / Иди поплачь, чтобы все видели / Я не могу себе этого представить / Каково это — быть забытым", — поется в песне.

Звучит жёстко. И многие фанаты уверены: адресат здесь более чем очевиден. Напоминаем, отношения Селены и Джастина тянулись почти 8 лет — с перерывами, скандалами и попытками начать заново. Они окончательно расстались в 2018 году, после чего Бибер почти сразу женился на Хейли Болдуин. С тех пор в песнях Селены нередко угадывались отголоски того самого романа — то с болью, то с иронией, но всегда — с личным подтекстом.

Новая любовь и старая боль: альбом на грани откровения

Несмотря на предполагаемые "диссы", альбом не выглядит мстительным. Это скорее исповедь женщины, прошедшей через многое и готовой идти дальше. В интервью Spotify Селена призналась, что часть песен вдохновлены её нынешним партнёром — продюсером Бенни Бланко, с которым у них в последние месяцы развиваются серьёзные отношения.

"Это альбом обо мне — настоящей. С тем, что я чувствовала, с тем, что чувствую. Я не хотела фильтровать свои эмоции", — поделилась Гомес.

Фанаты на страже: кто ещё "попал” в треки Селены?

Внимательные слушатели выискивают в каждом куплете возможные намёки: кто-то слышит реверансы в сторону Хейли Бибер, кто-то — аллюзии на былые дружбы с коллегами по цеху. Одни воспринимают это как акт музыкальной терапии, другие — как "отложенный" ответ на старые обиды. Так или иначе, песни задевают за живое — а значит, работают.

Альбом уже бьёт стриминговые рекорды, а обсуждение отдельных строчек стало вирусным в TikTok и Twitter. Саму Селену, похоже, это не слишком тревожит. Она говорит о внутренней свободе и о том, что больше не хочет быть "девушкой с разбитым сердцем" — даже если прошлое иногда само находит путь в музыку.

Уточнения

Селена Мари Гомес (англ. Selena Marie Gomez; род. 22 июля 1992, Гранд-Прери, Техас, США) — американская певица, автор песен, актриса кино, телевидения и озвучивания, продюсер, предприниматель.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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