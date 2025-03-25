Эксклюзивный вечер среди шедевров — Наоми Кэмпбелл исполнила мечту всей жизни

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Наоми Кэмпбелл снова удивила своих поклонников. Но на этот раз — не выходом на подиум и не модной кампанией. Вместо этого 54-летняя икона стиля поделилась моментом, которого ждала долгие годы: она провела ночь в Лувре. В окружении шедевров искусства, в полной тишине ночного Парижа, Наоми устроила себе и своим детям вечер, который войдёт в историю — по крайней мере, семейную.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmedvedev83, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Наоми Кэмпбелл

Особенная ночь среди великих произведений

В своих социальных сетях Кэмпбелл выложила фото и видео, сделанные внутри Лувра. Она предстала в total-black образе: лаконичное чёрное платье и широкополая шляпа подчёркивали элегантность момента, не отвлекая от главного — атмосферы самого музея.

На кадрах видно, как Наоми неспешно прогуливается по залам, позирует перед знаменитой "Мона Лизой" и проводит время в компании детей. Это была не просто туристическая экскурсия, а приватный визит, организованный командой Лувра исключительно для неё.

"Провести ночь в Лувре было воплощением моей мечты, которую я всегда хотела разделить с близкими. Это был особенный момент, и я благодарна команде Лувра, сделавшей это возможным. Встреча с Мона Лизой стала кульминацией вечера. Я буду дорожить ею до конца своих дней", — написала Кэмпбелл.

Мечта, ставшая возможной только сейчас

В индустрии моды Кэмпбелл давно считается не просто моделью, а настоящей легендой. Но, как оказалось, даже у таких звёзд есть мечты, которые долго остаются несбыточными. Наоми не скрывала: провести ночь в Лувре — её давнее желание, но осуществить его получилось только сейчас. И не одна, а вместе с самыми дорогими людьми.

Семья как приоритет

Сегодня Наоми Кэмпбелл — не только супермодель, но и мама. У неё двое детей, появившихся с помощью суррогатного материнства: дочь, рождённая в мае 2021 года, и сын, появившийся летом 2023-го. Имя и лица детей она предпочитает не раскрывать, но иногда делится тёплыми кадрами в соцсетях.

В начале 2022 года Кэмпбелл впервые показала дочку на обложке британского Vogue, что стало настоящей сенсацией. Тогда она дала понять: материнство изменило её приоритеты и стало самой важной ролью в жизни.

Искусство, тишина и дети — идеальный момент

По словам инсайдеров, визит в Лувр был организован в строго охраняемой приватной форме: ни туристов, ни прессы, только сотрудники музея и близкий круг Кэмпбелл. Ночь среди искусства стала не только символическим жестом, но и редкой возможностью передать детям любовь к культуре, красоте и истории в чистом виде - без суеты, вспышек камер и шумной толпы.

От моды к вечным ценностям

Наоми Кэмпбелл не раз говорила, что мода для неё - это искусство. И теперь, прогуливаясь по залам Лувра, она словно подчёркивает: эстетика и вдохновение важны не только на подиуме, но и в повседневной жизни. Особенно, когда ты делишь этот опыт с теми, кого любишь.

Уточнения

Нао́ми Кэ́мпбелл (англ. Naomi Campbell; род. 22 мая 1970) — британская супермодель, актриса и певица афроямайского и китайско-ямайского происхождения.



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