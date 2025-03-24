Тянет к своей паре: Натали призналась в страшных мыслях после гибели мужа

Два года назад певица Натали потеряла мужа Александра Рудина после его самоубийства. Это было страшным потрясением для неё, и она долго не могла справиться с болью и страданиями. Несмотря на то что Натали сейчас снова выступает, у неё по-прежнему болит душа.
В программе "Ты не поверишь!" певица призналась, что она задумывалась о том, чтобы повторить поступок мужа. Она воспринимала это как способ воссоединения с ним и была готова даже на такой страшный шаг, поскольку ей было тяжело жить без человека, которого она любила всей душой.
"Это была такая связь, которая длилась 32 года… Просто тянет, тянет к своей паре", — заявила артистка.
Натали огромным усилием воли сумела удержаться от непоправимого поступка и, несмотря на боль, продолжила жить.
"В каком я была чудесном, волшебном, сказочном союзе. Я хотела уйти со сцены вообще, потому что даже не ожидала, насколько я всё делала для него. Даже не ожидала… У меня тоже была точка невозврата, где я должна была принять решение… И я сделала выбор — уходить к нему или нет… Можно разными путями, до болезни себя довести, например…" — поделилась Натали.
Ната́лья Анато́льевна Ру́дина (урожд. — Миня́ева; род. 31 марта 1974, Дзержинск, Горьковская область), более известная как Натали́ — советская и российская эстрадная певица, композитор, автор песен, актриса и телеведущая.
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