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Тянет к своей паре: Натали призналась в страшных мыслях после гибели мужа

1:18
Шоу-бизнес

Два года назад певица Натали потеряла мужа Александра Рудина после его самоубийства. Это было страшным потрясением для неё, и она долго не могла справиться с болью и страданиями. Несмотря на то что Натали сейчас снова выступает, у неё по-прежнему болит душа.

Волны на море
Фото: commons.wikimedia.org by Arturo Mann, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Волны на море

В программе "Ты не поверишь!" певица призналась, что она задумывалась о том, чтобы повторить поступок мужа. Она воспринимала это как способ воссоединения с ним и была готова даже на такой страшный шаг, поскольку ей было тяжело жить без человека, которого она любила всей душой.

"Это была такая связь, которая длилась 32 года… Просто тянет, тянет к своей паре", — заявила артистка.

Натали огромным усилием воли сумела удержаться от непоправимого поступка и, несмотря на боль, продолжила жить.

"В каком я была чудесном, волшебном, сказочном союзе. Я хотела уйти со сцены вообще, потому что даже не ожидала, насколько я всё делала для него. Даже не ожидала… У меня тоже была точка невозврата, где я должна была принять решение… И я сделала выбор — уходить к нему или нет… Можно разными путями, до болезни себя довести, например…" — поделилась Натали.

Уточнения

Ната́лья Анато́льевна Ру́дина (урожд. — Миня́ева; род. 31 марта 1974, Дзержинск, Горьковская область), более известная как Натали́ — советская и российская эстрадная певица, композитор, автор песен, актриса и телеведущая.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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