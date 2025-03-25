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Семья как опора: как жена помогла Стэнли Туччи победить рак

1:43
Шоу-бизнес

Актёр Стэнли Туччи, известный по ролям в фильмах "Дьявол носит Prada" и "Милые кости", откровенно рассказал о своей борьбе с онкологическим заболеванием. В 2017 году у него обнаружили злокачественную опухоль у основания языка, что стало для него серьёзным испытанием.

Стэнли Туччи
Фото: commons.wikimedia.org by Greg2600, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Стэнли Туччи

Диагноз и лечение

До постановки диагноза Туччи испытывал сильные боли в челюсти на протяжении двух лет. Обнаруженная опухоль была слишком большой для хирургического вмешательства, поэтому врачи назначили 35-дневный курс лучевой терапии и несколько сеансов химиотерапии. Лечение оказалось изнурительным: актёр потерял около 16 килограммов и полгода был вынужден питаться через зонд. Он признавался, что еда утратила для него вкус и запах, и потребовались месяцы, чтобы восстановить способность нормально питаться.

Поддержка семьи

В этот трудный период огромную поддержку Туччи оказывала его жена, Фелисити Блант, сестра актрисы Эмили Блант. Актёр отметил, что её забота и внимание помогли ему справиться с болезнью. Он чувствовал себя счастливчиком, имея такую поддержку рядом.

Текущая ситуация и последствия лечения

На данный момент Стэнли Туччи находится в ремиссии и продолжает активно работать. Однако лечение отразилось на его здоровье: у актёра возникли проблемы с щитовидной железой, требующие постоянной медикаментозной поддержки. Он признаётся, что иногда ощущает усталость во второй половине дня и стремится вернуть свой обычный ритм жизни.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.

Стэ́нли Ту́ччи (англ. Stanley Tucci; род. 11 ноября 1960) — американский актёр и кинорежиссёр.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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