Свадьба Роналду: почему пара до сих пор не узаконила отношения

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес вместе с 2016 года, воспитывают двоих общих дочерей — Алану и Беллу, а также троих детей футболиста от предыдущих отношений. Несмотря на долгие отношения и общих детей, пара официально не оформила брак.

Фото: commons.wikimedia.org by AtilaTheHun из Manchester, England, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Криштиану Роналду

Ожидание "щелчка" для свадьбы

В недавнем интервью Роналду объяснил, что они поженятся, когда оба почувствуют "тот самый щелчок". Он отметил, что это может произойти в любое время: через год, полгода или даже месяц, но он уверен на 1000%, что это случится.

Спекуляции и слухи о браке

Ранее Роналду называл Джорджину своей женой на публичных мероприятиях, что вызывало слухи о тайной свадьбе. Однако официального подтверждения брака не было.

История их отношений

Пара познакомилась в 2016 году, когда Джорджина работала продавцом в магазине люксовой одежды в Мадриде. С тех пор они вместе, воспитывают пятерых детей и продолжают строить совместную жизнь.

Уточнения

Криштиа́ну Рона́лду душ Са́нтуш Аве́йру (порт. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro; европейский португальский: [kɾiʃˈtjɐnu ʁoˈnaɫdu] ; род. 5 февраля 1985, Фуншал, Португалия) — португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба «Ан-Наср» и сборной Португалии.



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