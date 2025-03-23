От женственных форм к истощению: жена Цекало стремительно теряет вес

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Жена продюсера Александра Цекало, Дарина Эрвин, стала объектом тревожных обсуждений в соцсетях из-за резкой потери веса и экспериментов с внешностью.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Дарины Эрвин в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дарина Эрвин

Поклонники отмечают, что художница, ранее отличавшаяся женственными формами, теперь выглядит истощённой: на новых фото из Японии заметна чрезмерная худоба рук и ног, что вызвало предположения о риске анорексии. Несмотря на призывы обратиться к врачу, Эрвин уверяет, что довольна своим образом и не планирует останавливаться.

Супруги, чей брак изначально подвергался критике из-за разницы в возрасте, уже семь лет вместе. Свадьба состоялась в 2019 году в Беверли-Хиллз, после чего возлюбленные переехали в Лос-Анджелес.

Дарина активно развивает творческую карьеру: пишет картины, пробует себя в кино и регулярно выкладывает откровенные фото, называя их частью самовыражения. Однако внимание привлекают не только работы, но и её метаморфозы — подписчики отмечают оттопыренные уши, увеличенные губы, грудь, а также признаки ринопластики и блефаропластики.

Ранее стало известно, что показ экранизации "Мастера и Маргариты" Михаила Локшина может сорваться в США.

Уточнения

Алекса́ндр Евге́ньевич Цека́ло (укр. Олександр Євгенович Цекало; род. 22 марта 1961, Киев, Украинская ССР, СССР) — советский и российский шоумен, телеведущий, актёр, певец, режиссёр, сценарист и продюсер.



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