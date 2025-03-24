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Приму любые желания: Стас Пьеха трогательно поздравил сына с 11-летием

1:15
Шоу-бизнес

Стас Пьеха никогда не считал себя образцовым отцом. После развода с женой сын Петя стал жить с матерью, а Стас виделся с ним не слишком часто, но теперь он осознал, как много значит для него ребёнок.

Торт
Фото: flickr.com by Dennis Sylvester Hurd, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Торт

Пьеха обратился к сыну в его 11-летие с тёплыми словами и пожеланиями и порассуждал о его будущем.

"Сегодня тебе 11 лет, совсем скоро ты станешь подростком и полностью присвоишь эту жизнь себе! Я бы мечтал, чтобы ты выбрал искрящийся путь олимпийского чемпиона, лётчика или врача, который бы вылечил несколько поколений от серьёзных недугов. Ну если уже ничего этого не выйдет — есть путь отца, музыка — это тоже прекрасно", — высказался Стас.

При этом он добавил, что в любом случае сын имеет право сам выбирать, кем быть, и отец всегда его поддержит, главное, чтобы все желания и стремления Пети были законными.

"Я смиренно приму любые твои желания и помогу развиваться в этих направлениях! Если они будут законны и легальны. Одного я тебе искренне желаю — душевной гармонии на каждом этапе твоей долгой и интересной жизни!" — резюмировал певец.

Уточнения

Стас Пье́ха (полное имя Станислав Пятрасович Пье́ха, при рождении — Герулис, (лит. Stanislavas Gerulis); род. 13 августа 1980, Ленинград, СССР) — российский певец, поэт и телеведущий польского и литовского происхождения. Участник проекта «Фабрика звёзд».

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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