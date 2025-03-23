Сын и квартира в Москве: с чем осталась Паулина Андреева после развода

1:24 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актриса Паулина Андреева подтвердила слухи о разводе с режиссёром Фёдором Бондарчуком, завершив многолетние спекуляции о кризисе в их отношениях. Отмечается, что артистка съехала от экс-возлюбленного и вместе с сыном проживает в московской квартире.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Паулины Андреевой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева

Детали расставания звёздная пара предпочла оставить в тайне, сохранив приватность. По данным kp.ru, супруги не заключали брачный контракт, поэтому вся недвижимость, включая загородный дом в Раздорах, остаётся в собственности Бондарчука.

Поклонники предполагают, что режиссёр, известный щедростью к бывшим партнёршам, может передать столичное жильё в собственность их общего ребёнка.

Инсайдеры связывают разрыв пары с двумя версиями. Согласно первой, причиной стал роман Бондарчука с актрисой Софьей Синицыной. Вторая теория указывает на противоречия в образе жизни: Андреева, избегающая светских мероприятий, и Бондарчук, регулярно появляющийся на тусовках, постепенно отдалились друг от друга.

Решение публично объявить о разводе, как отмечают близкие к паре источники, было продиктовано желанием остановить поток ложных домыслов.

Ранее стало известно, почему Юрий Стоянов покинул судейское кресло в шоу "Один в один".

Уточнения

Фёдор Серге́евич Бондарчу́к (род. 9 мая 1967, Москва, СССР) — советский и российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, кинопродюсер, телеведущий, ресторатор.



Паули́на Оле́говна Андре́ева (в замужестве Бондарчук); 12 октября 1988, Ленинград, СССР) — российская актриса театра и кино, певица, сценарист, режиссёр, продюсер.





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