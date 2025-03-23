Ангарская довела до предела: Стоянов не вынес споров на шоу Один в один

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Один из членов жюри музыкального шоу "Один в один", народный артист РФ Юрий Стоянов, покинул судейское кресло во время очередного выпуска.

Фото: youtube.com by канал Георгий Лобушкин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юрий Стоянов

Причиной стал жаркий спор между певцом Алексеем Чумаковым и ведущим Николаем Басковым, который встал на защиту юмористки Надежды Ангарской, перевоплотившейся в легендарную Арету Франклин.

Чумаков, признав вокальное мастерство Ангарской, раскритиковал её за недостаточное сходство с оригиналом.

"Вы спели блестяще, но Арета — королева со своей уникальностью. Это не ваш звёздный номер", — заявил исполнитель.

Басков, возмущённый строгостью коллеги, вступил в перепалку, после чего Стоянов, до этого восторгавшийся выступлением, демонстративно покинул съёмочную площадку со словами: "Позовёте, когда закончите".

Сам Юрий Стоянов назвал номер Ангарской "профессиональным шедевром", способным "оставить зрителя с открытым ртом". Поддержали её и другие члены жюри: Александр Буйнов отметил "запредельную энергетику", а Марина Мещерякова заявила, что Надежда "превратилась в саму Арету".

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Уточнения

Ю́рий Никола́евич Стоя́нов (род. 10 июля 1957 года, Одесса, Украинская ССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, юморист, пародист, телеведущий, музыкант.



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