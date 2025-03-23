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Страх перед неизбежным: дочь Заворотнюк откровенно рассказала о своей беременности

0:43
Шоу-бизнес

Анна Стрюкова, дочь Анастасии Заворотнюк, ждёт ребёнка, и чем ближе подходит момент родов, тем страшнее становится знаменитости, однако она понимает, что это событие всё равно произойдёт, и старается относиться к нему как можно спокойнее, хоть это и сложно.

Беременная женщина
Фото: flickr.com by Mohd Fazlin Mohd Effendy Ooi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Беременная женщина

"Это процесс, который мы не можем отменить, он по-любому случится. Поэтому я стараюсь себя настраивать на то, что всё будет хорошо. Просто это нужно пережить", — призналась Анна.

В своём личном блоге Стрюкова поделилась не только страхами, но и деталями самочувствия. Она рассказала, что ей теперь сложно долго ходить пешком, а энергия стала иссякать быстрее, чем раньше.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Заворотню́к (3 апреля 1971, Астрахань, РСФСР, СССР — 29 мая 2024, Москва, Россия) — российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка Российской Федерации (2006), обладательница премий «ТЭФИ» (2005) и «Золотой Остап» (2005).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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