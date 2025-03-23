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Выпустили, не долечив: отец Яниса Тиммы сомневается в психическом здоровье Анны Седоковой

1:19
Шоу-бизнес

Отец Яниса Тиммы считает, что причиной самоубийства его сына послужил развод с певицей Анной Седоковой. Райтис Тимма обвинил бывшую невестку в программе МУЗ-ТВ.

Тёмная комната
Фото: unsplash.com by Hermes Rivera, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тёмная комната

Вспоминая о сыне, Райтис говорит, что Янис никогда не страдал депрессией, не употреблял наркотиков и на такой шаг он пошёл только из-за развода.

"Янис её любил и думал: если любишь, ты не можешь быть такой свиньёй. И это его грызло, рвало сердце, конечно, он был злой. И я бы не радовался, если бы был на его месте. Кто радовался бы? Вы можете хоть одного человека назвать, кто был бы рад, если бы его жена изменяла?" -высказался Тимма-старший.

После смерти бывшего мужа Анна Седакова попала в больницу с нервным срывом. Вдобавок Седакова сильно сбавила вес. Отец Тиммы считает, что певицу выпустили из больницы, не долечив, а вес она сбросила не из-за потрясения, а для того, чтобы хорошо смотреться со сцены, ведь сейчас многие представители шоу-бизнеса сидят на диетах.

Про себя Райтис добавил, что сам сильно похудел из-за переживаний, а Седаковой он посоветовал больше есть, если она хочет восстановить свой вес.

Уточнения

Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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