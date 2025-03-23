Тайное стало явным: на концерте Серов вытер нос ладонью и продолжил жать руки фанаткам

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На одном из недавних концертов Александра Серова произошёл конфуз, видеокадры которого опубликовал Telegram-канал "НеМалахов".

Фото: commons.wikimedia.org by MasterMind5991, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Концерт

Поклонницы, находившиеся вблизи от сцены, были в восторге от встречи с любимым певцом. Им хотелось до него дотронуться, и они протягивали к нему руки. Серов отвечал каждой из них рукопожатием. В какой-то момент он вытер нос и этой же рукой продолжил касаться ладоней зрительниц.

Возможно, они не заметили, что сделал певец, ведь их радость была слишком велика и не могла быть омрачённой такой мелочью, хотя это могло бы отпугнуть слишком брезгливых поклонников.

Уточнения

Алекса́ндр Никола́евич Серо́в (при рождении — Ся́ров; род. 24 марта 1951, Ковалёвка, Николаевский район, Николаевская область, Украинская ССР, СССР) — советский и российский эстрадный певец, исполнитель романтических песен, аранжировщик, дирижёр, музыкант-инструменталист, композитор, музыкальный продюсер и поэт.



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