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Потеряла дар речи: солистка группы Моя Мишель оплошала при знакомстве с Киркоровым

1:20
Шоу-бизнес

Солистка группы "Моя Мишель" Татьяна Ткачук рассказала на "Шоу Воли" о своём знакомстве с Филиппом Киркоровым, с которым она однажды снималась в передаче, посвящённой Новому году.

Филипп Киркоров
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров

Ткачук устала от тяжёлых съёмок и в какой-то момент просто сидела и отдыхала, как вдруг неожиданно к ней подошёл сам Киркоров.

"У меня расстегнулась пуговица, я сидела грустная, загруженная, смотрю — ко мне подходят две ноги. Поднимаю голову очень долго, он же очень высокий — и надо мной стоит Филипп Киркоров", — поделилась Ткачук.

Самым большим сюрпризом оказалось то, что Филипп признался в любви к группе "Моя Мишель", что очень удивило и обрадовало Татьяну, но когда певец попросил у неё телефон, произошла непоправимая оплошность, о которой певица до сих пор жалеет.

"Он сказал, что хотел меня пригласить на премьеру клипа "Чёрная пантера", и о том, что он уже четыре года любит нашу группу! А потом, без склейки, спросил: "Вы Телец?" А я Телец! Филипп попросил мой телефон, но я его неправильно записала, как будто я слила Филиппа Киркорова", — посетовала Татьяна.

Она добавила, что совершила такую ошибку, потому что была слишком потрясена знакомством с таким знаменитым человеком, как Киркоров.

Уточнения

«Моя́ Мише́ль» — российская музыкальная группа из города Благовещенска, основанная в 2009 году. В своём творчестве группа использует стили синти-поп и поп-рок.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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