Собственный стиль и никаких диет: Татьяна Брухунова поделилась секретами своей жизни

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова — противница стереотипных понятий о красоте. Она не боится придерживаться собственного стиля в одежде, хоть ей и приходиться сталкиваться с частой критикой. Также она не сторонница диет, поскольку знает, что лично ей они не принесут пользу.

Фото: flickr.com by stu_spivack, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Куриные крылья

Брухунова написала в личном блоге свои мысли насчёт ограничений в питании. После ряда попыток сидеть на диетах жена Евгения Петросяна поняла, что это не её вариант.

"Я категорически против диет. Любое ограничение (в моём случае) заканчивается срывом. А это ужасно", — написала Брухунова.

Также Татьяна отметила, что не любит скучных людей, а то, как она выглядит, полностью отражает то, как она себя ощущает.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).



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