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Семья или скандал? Почему Лайвли и Рейнольдс избегают Met Gala

3:21
Шоу-бизнес

Когда речь заходит о Met Gala, невозможно не вспомнить Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса. Каждый их выход на красную дорожку — это событие, обсуждаемое неделями. Однако в этом году поклонников ждет разочарование: звездная пара официально не появится на балу Met Gala 2025. И это решение, как утверждают источники, было принято задолго до того, как в СМИ начали муссироваться слухи о юридических конфликтах с Джастином Бальдони.

Райан Рейнольдс
Фото: commons.wikimedia.org by dtstuff9, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Райан Рейнольдс

Почему их не будет

По словам инсайдеров, Блейк и Райан просто решили взять паузу. Официальной причины пара не озвучила, но, как утверждается, речь идет о личных обстоятельствах, никак не связанных с какими-либо публичными конфликтами. Источник, близкий к семье, подчеркивает: "Это их личное решение. Они просто хотят немного тишины и семейного уюта в этом году".

Такой шаг вполне в духе пары: Лайвли и Рейнольдс часто подчеркивают, что семья и дети — в приоритете, и не раз уже брали перерывы от светской жизни.

Их отсутствие — потеря для Met Gala

Отсутствие Блейк и Райана — не просто лакуна в списке гостей. Это потеря для всего шоу. Их появления всегда отличались идеальной синхронностью, чувством юмора и, конечно, безупречным стилем. Достаточно вспомнить Met Gala 2022, где Лайвли буквально "раскрылась" на ковровой дорожке, сменив цвет платья прямо на глазах публики — это момент мгновенно стал вирусным.

Рейнольдс в этот момент стоял рядом и смотрел на нее с такой гордостью, что кадр мгновенно облетел весь интернет. Для многих зрителей эта пара — символ Met Gala, живая реклама всего события.

Что известно о теме Met Gala 2025

Met Gala 2025 состоится 5 мая и будет проходить под темой "Superfine: Tailoring Black Style". Это направление исследует вклад чернокожих мужчин в формирование моды и стиля на протяжении веков. Тема обещает стать одной из самых насыщенных с точки зрения исторического контекста и визуального исполнения.

Соорганизаторами вечера станут Колман Доминго, Льюис Хэмилтон, A$AP Rocky, Фаррелл Уильямс и, конечно, неизменная Анна Винтур. Почётным председателем мероприятия будет Леброн Джеймс — ещё один знаковый представитель современной культуры и моды.

В чем сила пары Лайвли и Рейнольдса

Эта пара давно стала неотъемлемой частью глянцевого ландшафта. Они не просто красивые люди в дорогих нарядах. Они — настоящие персонажи современной поп-культуры, которые умеют подавать себя с иронией, теплом и самоиронией. Их редкие, но яркие появления всегда становятся моментом, который обсуждают как модные критики, так и простые поклонники.

Пропуск или прощание

Пока что представители Лайвли и Рейнольдса не делают официальных заявлений о полном отказе от участия в Met Gala в будущем. Поэтому поклонники могут надеяться, что речь идёт всего лишь о перерыве, а не о навсегда закрытой двери.

Уточнения

Ра́йан Ро́дни Ре́йнольдс (англ. Ryan Rodney Reynolds; род. 23 октября 1976[…], Ванкувер, Британская Колумбия, Канада) — канадско-американский актёр и кинопродюсер.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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