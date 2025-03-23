Невероятное откровение Иды Галич: она узнала пол будущего ребёнка от незнакомой девочки

Беременная Ида Галич узнала пол будущего ребёнка на гендер-вечеринке, которую она устроила с женихом в заграничной поездке, однако, как призналась знаменитость в беседе со "СтарХитом", ей и раньше была дана подсказка.

Фото: forestwander.com by ForestWander, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Азалия

Галич не сомневалась в том, что она ждёт мальчика, однако незнакомая девочка сказала во сне, что это не так.

"Мне перед гендер-пати приснился сон. Я была уверена, что путешествую с пацаном, потому что мы летим через экватор в Антрактиду. Я мать смелого мальчика, дважды, у меня в крови мужчина. И мне снился сон, что я беру торт, отламываю кусок и говорю: "Вау, у меня мальчик!" И девочка, которая со мной была на корабле, говорит: "Какой же мальчик? У тебя девочка!" Я смотрю на торт, и он розовый", — рассказала Галич.

Она добавила, что выбор имени был сложным моментом, потому что у неё и её избранника разные вкусы на имена. Ида хотела выбрать какое-нибудь необычное имя, а Олег — наоборот, более простое и привычное, но все сомнения разрешились после того же сна. В нём звезда узнала не только пол будущего ребёнка, но и его имя. Впрочем, как будут звать девочку, Ида пока держит в секрете.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.



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