Ида Галич откладывает свадьбу: что стало причиной неожиданного решения

Ида Галич, известная российская блогер и телеведущая, готовится к двум значимым событиям в своей жизни: свадьбе и рождению ребенка. Недавно она поделилась подробностями о предстоящем бракосочетании в шоу "Кстати".
По словам Иды, она планирует выйти замуж после родов, чтобы успеть вернуться в форму:
"Я решила, что выйду замуж после родов, когда уже обратно приду в форму. Мне не очень хочется быть беременным ламантином", — комментирует Ида.
Ожидается, что ребенок появится на свет в августе, поэтому свадьба, вероятно, состоится ближе к концу лета.
Что касается места проведения торжества, Галич дала следующий комментарий:
"Я бы, наверно, свадьбу хотела где-то либо в Москве, либо где-то около", — уточнила телеведущая.
Однако точная дата и место пока не определены.
Напомним, слухи о беременности Иды появились в январе, когда подписчики заметили ее жесты на одном из видео. Позже она подтвердила эту информацию. Кроме того, пара уже объявила пол будущего ребенка, организовав необычное гендер-пати во время путешествия по Антарктиде.
И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.
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