Ида Галич откладывает свадьбу: что стало причиной неожиданного решения

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ида Галич, известная российская блогер и телеведущая, готовится к двум значимым событиям в своей жизни: свадьбе и рождению ребенка. Недавно она поделилась подробностями о предстоящем бракосочетании в шоу "Кстати".​

Фото: Telegram / IdaGalich by Ида Галич, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ида Галич

По словам Иды, она планирует выйти замуж после родов, чтобы успеть вернуться в форму:

"Я решила, что выйду замуж после родов, когда уже обратно приду в форму. Мне не очень хочется быть беременным ламантином", — комментирует Ида.

Ожидается, что ребенок появится на свет в августе, поэтому свадьба, вероятно, состоится ближе к концу лета.

Что касается места проведения торжества, Галич дала следующий комментарий:

"Я бы, наверно, свадьбу хотела где-то либо в Москве, либо где-то около", — уточнила телеведущая.

Однако точная дата и место пока не определены.​

Напомним, слухи о беременности Иды появились в январе, когда подписчики заметили ее жесты на одном из видео. Позже она подтвердила эту информацию. Кроме того, пара уже объявила пол будущего ребенка, организовав необычное гендер-пати во время путешествия по Антарктиде.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.



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