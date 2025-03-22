Шоу-бизнес или политика? Как Макгрегор решил стать президентом Ирландии

2:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Конор Макгрегор, известный бывший чемпион UFC, сделал неожиданное заявление — он намерен баллотироваться на пост президента Ирландии. Это заявление стало громким событием и вызвало большое количество обсуждений в социальных сетях и СМИ.

Фото: commons.wikimedia.org by Pak Roman Yurievich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Конор МакГрегор пресс-конференция в Москве

Макгрегор отметил, что готов бросить вызов правительству страны и стать настоящим голосом народа.

"Другие кандидаты не будут настоящей оппозицией. Я же сделаю это", — заявил спортсмен.

Конор в политике: что стоит за его решением

Макгрегор, долгое время занимавшийся спортивной карьерой и бизнесом, теперь решил попробовать свои силы в политике. Он подчеркнул, что чувствует необходимость перемен в Ирландии и считает, что его подход к управлению может быть более доступным и понятным для людей. Его слова о том, что "другие кандидаты не представляют настоящую оппозицию", подчеркивают желание действовать более решительно и честно, в отличие от существующих политиков.

Визит в Белый дом и политические амбиции

После своего визита в Белый дом, где он встретился с президентом Дональдом Трампом, Макгрегор выразил несколько критичных замечаний по поводу миграционной политики Ирландии. Он заявил, что Ирландия рискует потерять свою идентичность из-за "нелегальной иммиграционной сети" и выразил свою обеспокоенность по поводу ситуации в стране. Эти высказывания вызвали неоднозначную реакцию среди ирландских политиков, особенно премьер-министра Михола Мартина, который заявил, что такие заявления не соответствуют ценностям ирландского народа.

Критика и поддержка: реакция общественности

В свою очередь, некоторые поддерживают идею Макгрегора. Его сторонники уверены, что его нетрадиционный подход и решимость могут принести позитивные изменения в ирландскую политику. Однако многие скептически настроены по отношению к его кандидатуре, ведь в его прошлом были спорные моменты, включая гражданский процесс, связанный с обвинениями в сексуальном насилии.

Каковы шансы Макгрегора

Для того чтобы стать официальным кандидатом, Макгрегору нужно будет собрать 20 номинаций от парламентариев и четыре местных совета. Эксперты уверены, что это будет нелёгкая задача, однако, учитывая популярность спортсмена, шансы на успех нельзя полностью исключать. В любом случае, его кампания будет внимательно отслеживаться, а его заявления продолжат привлекать внимание.

Уточнения

Ко́нор Э́нтони Макгре́гор (ирл. Conchúr Antóin Mac Gréagóir, англ. Conor Anthony McGregor; род. 14 июля 1988, Дублин, Ирландия) — ирландский боец смешанных единоборств, выступавший также в профессиональном боксе.



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