Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Станьте продуктивнее, тренируя не тело, а мозг: мощная концентрация и ясный ум
Продукт, который защищает сердце, мозг и кишечник – и он уже есть на вашей кухне
Рыба тает во рту — а вы тратили на неё всего 20 минут
Когда фитнес превращает вас в зомби: как понять, что организму не хватает калорий
Мифическая химера ближе, чем вы думали: вот где она прячется
Сеул сделал ставку на других поставщиков? Россия стремительно теряет угольный рынок Южной Кореи
Уходят из Гуево. Операция по зачистке Курского приграничья входит в завершающую фазу
Месяц прогулок с утяжелителем изменит ваше тело: хороший эффект за 30 дней
Хватит обрезать волосы! Вот что нужно делать, чтобы они оставались здоровыми и длинными

Шоу-бизнес или политика? Как Макгрегор решил стать президентом Ирландии

2:38
Шоу-бизнес

Конор Макгрегор, известный бывший чемпион UFC, сделал неожиданное заявление — он намерен баллотироваться на пост президента Ирландии. Это заявление стало громким событием и вызвало большое количество обсуждений в социальных сетях и СМИ.

Конор МакГрегор пресс-конференция в Москве
Фото: commons.wikimedia.org by Pak Roman Yurievich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Конор МакГрегор пресс-конференция в Москве

Макгрегор отметил, что готов бросить вызов правительству страны и стать настоящим голосом народа.

"Другие кандидаты не будут настоящей оппозицией. Я же сделаю это", — заявил спортсмен.

Конор в политике: что стоит за его решением

Макгрегор, долгое время занимавшийся спортивной карьерой и бизнесом, теперь решил попробовать свои силы в политике. Он подчеркнул, что чувствует необходимость перемен в Ирландии и считает, что его подход к управлению может быть более доступным и понятным для людей. Его слова о том, что "другие кандидаты не представляют настоящую оппозицию", подчеркивают желание действовать более решительно и честно, в отличие от существующих политиков.

Визит в Белый дом и политические амбиции

После своего визита в Белый дом, где он встретился с президентом Дональдом Трампом, Макгрегор выразил несколько критичных замечаний по поводу миграционной политики Ирландии. Он заявил, что Ирландия рискует потерять свою идентичность из-за "нелегальной иммиграционной сети" и выразил свою обеспокоенность по поводу ситуации в стране. Эти высказывания вызвали неоднозначную реакцию среди ирландских политиков, особенно премьер-министра Михола Мартина, который заявил, что такие заявления не соответствуют ценностям ирландского народа.

Критика и поддержка: реакция общественности

В свою очередь, некоторые поддерживают идею Макгрегора. Его сторонники уверены, что его нетрадиционный подход и решимость могут принести позитивные изменения в ирландскую политику. Однако многие скептически настроены по отношению к его кандидатуре, ведь в его прошлом были спорные моменты, включая гражданский процесс, связанный с обвинениями в сексуальном насилии.

Каковы шансы Макгрегора

Для того чтобы стать официальным кандидатом, Макгрегору нужно будет собрать 20 номинаций от парламентариев и четыре местных совета. Эксперты уверены, что это будет нелёгкая задача, однако, учитывая популярность спортсмена, шансы на успех нельзя полностью исключать. В любом случае, его кампания будет внимательно отслеживаться, а его заявления продолжат привлекать внимание.

Уточнения

Ко́нор Э́нтони Макгре́гор (ирл. Conchúr Antóin Mac Gréagóir, англ. Conor Anthony McGregor; род. 14 июля 1988, Дублин, Ирландия) — ирландский боец смешанных единоборств, выступавший также в профессиональном боксе.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Наука и техника
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме Аудио 
Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить
Еда и рецепты
Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить Аудио 
Популярное
Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения

Шторы уходят в прошлое! Узнайте, чем заменить тканевые занавески: раздвижные панели, стекло, растения, ставни и жалюзи. 5 идей для стильного интерьера.

Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Если птицы слишком часто заглядывают в ваш дом – пора узнать почему
Кто лучше? Сравнительные характеристики тяжёлых танков Т-14 Армата и Челленджер-2 Дмитрий Плотников Эрдоган или Имамоглу. Кто победит? Любовь Степушова На вечере памяти Планета Ширвиндт Театр сатиры сыграл в наивное хулиганство Анжела Якубовская
Забудьте про уксус и соду: вот что навсегда избавит унитаз от жёлтого известкового налёта
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды
Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить
Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить
Последние материалы
Продукт, который защищает сердце, мозг и кишечник – и он уже есть на вашей кухне
Рыба тает во рту — а вы тратили на неё всего 20 минут
Когда фитнес превращает вас в зомби: как понять, что организму не хватает калорий
Мифическая химера ближе, чем вы думали: вот где она прячется
Сеул сделал ставку на других поставщиков? Россия стремительно теряет угольный рынок Южной Кореи
Уходят из Гуево. Операция по зачистке Курского приграничья входит в завершающую фазу
Шоу-бизнес или политика? Как Макгрегор решил стать президентом Ирландии
Месяц прогулок с утяжелителем изменит ваше тело: хороший эффект за 30 дней
Хватит обрезать волосы! Вот что нужно делать, чтобы они оставались здоровыми и длинными
Кошка не узнает вас после отпуска? Не паникуйте – вот что делать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.