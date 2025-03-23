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Поцелуй, который никто не ожидал: что происходит между Анной Пересильд и Ваней Дмитриенко

Шоу-бизнес

Пока одни восхищаются их талантом, другие гадают: что же на самом деле происходит между 15-летней актрисой Анной Пересильд и 19-летним певцом Ваней Дмитриенко? Волна обсуждений захлестнула интернет после выхода нового клипа Вани на песню "Цветаева", в котором он и Анна исполняют роли влюблённых. Кульминацией стало их экранное объятие и поцелуй, что вызвало бурную реакцию в соцсетях.

Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд
Фото: личный аккаунт "dmitrienko_vanya" в Instagram
Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд

Клип, с которого всё началось

Видео "Цветаева" появилось в сети в середине марта 2025 года и сразу стало объектом обсуждений. В нём Ваня и Анна играют пару, переживающую драматичную, но нежную историю. Эмоциональный сюжет и чувственная подача привлекли внимание не только фанатов, но и всей светской хроники. Особенно зрителей впечатлил финал ролика — момент, в котором герои Вани и Анны целуются на фоне романтичного заката.

Хотя поцелуй и был частью художественного замысла, публика восприняла его как возможное отражение реальных чувств между артистами.

Совместные появления на публике

Слухи усилились, когда Анна и Ваня появились вместе на презентации мини-альбома "Мандрагора", выпущенного Юлией Пересильд — матерью Анны. Молодые артисты провели вечер бок о бок, охотно позировали фотографам и, по сообщениям очевидцев, покинули мероприятие вместе. Это дало новую волну обсуждений: неужели чувства, сыгранные в клипе, — не просто актёрская работа?

Тёплые комментарии и сердечки в соцсетях

Тем, кто продолжал сомневаться, только оставалось заглянуть в Instagram. Анна и Ваня регулярно комментируют посты друг друга, не скупясь на комплименты, сердечки и взаимные лайки. В одном из постов Анна написала: "Как будто бы песня про меня…", намекнув на клип "Цветаева". А Ваня, в ответ, добавил: "Ты — вдохновение".

Официальных заявлений нет, но факты говорят сами за себя

Пока ни Ваня, ни Анна не комментируют публично возможные отношения. Однако и не отрицают. Ни от клипа, ни от совместных выходов, ни от виртуального флирта они не открещиваются. Для многих это — негласное признание.

Любопытно, что в конце 2024 года Анна завершила свои предыдущие отношения с актёром Ярославом Могильниковым. После расставания они остались друзьями, но личная жизнь актрисы вновь оказалась в центре внимания — уже в другом составе.

Юный роман или PR-ход

Поклонники разделились: кто-то восхищается юной парой и пишет, что "любовь прекрасна в любом возрасте", другие критикуют возможные отношения из-за разницы в возрасте и слишком раннего внимания к личной жизни 15-летней девушки. Звучат и версии, что поцелуй — не более чем пиар, чтобы поднять просмотры клипа и привлечь внимание к имени Анны на фоне карьеры её матери.

Они знают, как держать интригу

Что бы это ни было — настоящая история любви, дружба, творческий тандем или продуманный пиар — Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко справляются с задачей на отлично. Они не дают прямых ответов, но регулярно подбрасывают дрова в огонь. А поклонникам остаётся только следить и гадать, что за этим стоит на самом деле.

Уточнения

А́нна Алексе́евна Переси́льд (род. 20 мая 2009, Москва, Россия) — российская актриса.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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