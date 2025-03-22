Молчали до последнего, но теперь всё стало известно: развод Бондарчука и Андреевой

3:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Одна из самых ярких и обсуждаемых пар российского шоу-бизнеса — режиссёр Фёдор Бондарчук и актриса Паулина Андреева — официально объявила о разводе. Их совместная история длилась почти шесть лет, из которых пять — в законном браке.

Фото: duma.gov.ru is licensed under Attribution 4.0 International Фёдор Бондарчук

Новость об их расставании быстро разлетелась по СМИ, но вместо громких заголовков и скандалов пара предпочла открыто высказаться, поставив точку в отношениях с достоинством.

Официальное заявление: без драмы и обиняков

Фёдор и Паулина обратились к общественности с официальным комментарием, в котором подчеркнули:

"Мы приняли совместное решение расстаться. Сделали это осознанно и спокойно, не желая превращать личное в повод для спекуляций. Мы уважаем друг друга и благодарны за годы, проведённые вместе", — сообщила пара.

По словам бывших супругов, они хотели сами сообщить о разводе, чтобы избежать слухов, домыслов и ненужной истерии в медиа-пространстве.

Они больше не пара, но остаются родителями

В 2021 году у пары родился сын Иван. Несмотря на развод, и Бондарчук, и Андреева заявляют, что будут продолжать совместно воспитывать ребёнка, поддерживая тёплые и уважающие границы отношения друг с другом.

От тайной свадьбы к публичному расставанию

Свадьба Фёдора и Паулины в 2019 году проходила в атмосфере уединённости и романтики. Торжество было закрытым, гостей — немного, а сама церемония долго оставалась в тени от камер и объективов. Это соответствовало стилю их отношений — не напоказ, не для хайпа, а для себя.

Однако в последние месяцы фанаты начали замечать, что пара всё реже появляется вместе на публике. В светской хронике чаще фигурировал Фёдор — один или в компании коллег, без обручального кольца. А Паулина сосредоточилась на театральных проектах и перестала публиковать совместные фото в соцсетях.

Почему расстались

Как сообщают близкие к окружению пары источники, причиной расставания стали различия в образе жизни. Паулина тяготела к более уединённому и спокойному ритму, тогда как Фёдор, как и прежде, активно участвовал в светской жизни, был занят продюсированием, кино и телевизионными проектами.

Расстояние и разные ритмы постепенно сделали своё дело: пара отдалилась друг от друга. По словам друзей, кризис в отношениях начался ещё весной 2024 года, а окончательное решение о разводе было принято летом.

Раздел имущества прошёл без конфликтов

Как стало известно, пара заранее обсудила все финансовые и имущественные вопросы. Московская квартира в Брюсовом переулке осталась за Фёдором, а петербургскую недвижимость оставили сыну.

Паулина Андреева активно работает в театре и кино, участвует в новых постановках и проектах. Фёдор Бондарчук, в свою очередь, сосредоточен на продюсерской и режиссёрской деятельности. Оба продолжают вести публичную жизнь, но уже — порознь.

Развод Бондарчука и Андреевой стал, пожалуй, одним из самых тихих и цивилизованных среди звёздных пар в России. Без скандалов, прессинга и грязного белья — лишь взрослая честность и умение отпустить.

Уточнения

Фёдор Серге́евич Бондарчу́к (род. 9 мая 1967, Москва, СССР) — советский и российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, кинопродюсер, телеведущий, ресторатор.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.