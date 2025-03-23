Качели любви Дианы Арбениной: певица откровенно рассказала о недавнем расставании

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Диана Арбенина никогда не афишировала свою личную жизнь. Недавно певица рассталась со своим возлюбленным. Об этом она сообщила на презентации своего нового альбома, в котором многие песни были посвящены расставанию.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Диана Арбенина

При этом знаменитость никогда не появлялась вместе с ним в публичных местах, и никто из её окружения не знал этого человека. Арбенина раскрыла секрет, что впервые инициатива по расставанию исходила не от неё.

"Любовь — она всегда: встречаешься — расстаёшься, расстаёшься — встречаешься. Такие качели. Когда последний раз переживала расставание? Сейчас. Почему, как и зачем — сама не знаю. Я не была инициатором этого. Первый раз за всю жизнь. Первый раз не я", — созналась Диана Арбенина в беседе со "СтарХитом".

Исполнительница надеется, что перемены в жизни будут к лучшему, и хоть люди не знают, что ждёт впереди, Арбенина уверена, что должно наступить что-то хорошее.

Несмотря на то что про экс-возлюбленных Арбениной нет почти никакой информации, известно, что был короткий период, когда Диана вступила в брак с лидером петербургской группы "Зимовье зверей" Константином Арбениным. Его фамилию она носит до сих пор и именно с ней выходит на сцену.

Уточнения

Диа́на Серге́евна Арбе́нина (при рождении — Кулаче́нко; род. 8 июля 1974, Воложин, Минская область) — российская певица, поэтесса, музыкант, художница и писательница. Основатель и лидер рок-группы «Ночные снайперы».



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