Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет плодородной почвы — в этом удобрении, но мало кто использует его правильно
Вкладчику на заметку: когда банк может не вернуть депозит
Фары, как у новой машины, без похода в сервис — инструкция для водителей
Древнее аббатство, таинственные пещеры, деревня Нино Манфреди: три чуда Лацио, которые нельзя пропустить
Кошка царапает стены и диван? Рассказываем, что делать
Интерьер с характером: как стеклообои меняют пространство
Секрет эволюции — что все это время скрывало человеческое ДНК
Забудьте про зал: всё, что нужно для мышц — это одна гиря
Соседи жалуются на лай? Вот как решить проблему навсегда

Качели любви Дианы Арбениной: певица откровенно рассказала о недавнем расставании

1:24
Шоу-бизнес

Диана Арбенина никогда не афишировала свою личную жизнь. Недавно певица рассталась со своим возлюбленным. Об этом она сообщила на презентации своего нового альбома, в котором многие песни были посвящены расставанию.

Диана Арбенина
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Диана Арбенина

При этом знаменитость никогда не появлялась вместе с ним в публичных местах, и никто из её окружения не знал этого человека. Арбенина раскрыла секрет, что впервые инициатива по расставанию исходила не от неё.

"Любовь — она всегда: встречаешься — расстаёшься, расстаёшься — встречаешься. Такие качели. Когда последний раз переживала расставание? Сейчас. Почему, как и зачем — сама не знаю. Я не была инициатором этого. Первый раз за всю жизнь. Первый раз не я", — созналась Диана Арбенина в беседе со "СтарХитом".

Исполнительница надеется, что перемены в жизни будут к лучшему, и хоть люди не знают, что ждёт впереди, Арбенина уверена, что должно наступить что-то хорошее.

Несмотря на то что про экс-возлюбленных Арбениной нет почти никакой информации, известно, что был короткий период, когда Диана вступила в брак с лидером петербургской группы "Зимовье зверей" Константином Арбениным. Его фамилию она носит до сих пор и именно с ней выходит на сцену.

Уточнения

Диа́на Серге́евна Арбе́нина (при рождении — Кулаче́нко; род. 8 июля 1974, Воложин, Минская область) — российская певица, поэтесса, музыкант, художница и писательница. Основатель и лидер рок-группы «Ночные снайперы».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Что осталось от советских автозаводов КАЗ, ЛуАЗ, ЛиАЗ, КаВЗ сегодня
Авто
Что осталось от советских автозаводов КАЗ, ЛуАЗ, ЛиАЗ, КаВЗ сегодня Аудио 
Вы не поверите, что именно видит собака, глядя на вас
Домашние животные
Вы не поверите, что именно видит собака, глядя на вас Аудио 
Франция и Великобритания начали отказываться от предложений по миротворцам на Украине
Мир. Новости мира
Франция и Великобритания начали отказываться от предложений по миротворцам на Украине
Популярное
Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить

Картошка, курица и грибы в одном блюде — звучит привычно, но результат вас удивит. Запеканка готовится просто, а на вкус как в хорошем кафе.

Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить
Брюки палаццо возвращаются: не пропустите главный тренд 2025 года
Брюки палаццо возвращаются: не пропустите главный тренд 2025 года
Вы не поверите, что именно видит собака, глядя на вас
Замуровали: в Китае 20 000 человек оказались заперты в гигантском доме-городе
Кинотеатр-самолёт Антошка. Символ эпохи, фантазии и изобретательности в СССР Дмитрий Плотников Эрдоган или Имамоглу. Кто победит? Любовь Степушова
Запад шокирован. Российские самолёты Sukhoi Superjet New и МС-21 обгоняют санкции
Что осталось от советских автозаводов ЗИЛ, АЗЛК, ЕрАЗ, РАФ сегодня
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы
Последние материалы
Соседи жалуются на лай? Вот как решить проблему навсегда
Откровения юной звезды: Пересильд рассказала о поцелуе с Дмитриенко
Сладкие плоды на морозе: как вырастить киви даже в холодном климате
Триллионы рублей на подходе: 12 российских компаний объявили дивиденды
Артист — это фильтр: Билан объяснил, почему звёзды сходят с ума и почему их нельзя строго судить
Углеводы больше не враг для фигуры: секрет успешных спортсменов
Грязный антифриз, перегрев, накипь — что скрывается в системе охлаждения
Как очки делают взгляд умнее, стиль выразительнее, а лицо гармоничнее? Разбираем самые модные оправы
От женственных форм к истощению: жена Цекало стремительно теряет вес
Лень стоять у плиты? Булгур с фрикадельками, который готовится сам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.