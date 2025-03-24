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Волочкова рассказала о болезни своего кота по кличке Риччи

Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о спасении своего домашнего питомца.

Балерина Анастасия Волочкова
Фото: https://www.instagram.com/volochkova_art by Инстаграм Анастасии Волочковой is licensed under public doman
Балерина Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова рассказала, что две недели назад ей коту по кличке Риччи понадобилась помощь.

"Риччи беспокоили сильные расчёсы на теле и колтуны", — написала звезда балета в соцсетях.

Она поведала, что кота на 10 дней поместили в клинику, где у него взяли все необходимые анализы и где он получил комплексное лечение.

История с котом закончилась благополучно.

"Теперь он здоров и милым львёнком возвращается домой", — объяснила Анастасия.

Ранее Анастасия Волочкова заявила, что родителей жениха на свадьбе дочери Ариадны не будет.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель. Заслуженная артистка РФ (2002), лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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