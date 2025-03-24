Волочкова рассказала о болезни своего кота по кличке Риччи

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о спасении своего домашнего питомца.
Анастасия Волочкова рассказала, что две недели назад ей коту по кличке Риччи понадобилась помощь.
"Риччи беспокоили сильные расчёсы на теле и колтуны", — написала звезда балета в соцсетях.
Она поведала, что кота на 10 дней поместили в клинику, где у него взяли все необходимые анализы и где он получил комплексное лечение.
История с котом закончилась благополучно.
"Теперь он здоров и милым львёнком возвращается домой", — объяснила Анастасия.
Ранее Анастасия Волочкова заявила, что родителей жениха на свадьбе дочери Ариадны не будет.
Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель. Заслуженная артистка РФ (2002), лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря.
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