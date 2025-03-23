Егор Крид назвал Евгения Онегина хорошим писателем

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Егор Крид проявил свои незнания в области русской литературы.

Фото: https://vk.com/egorkreed by ВК-аккаунт Егора Крида is licensed under public doman Певец Егор Крид

Егора Крида озадачили провокационным в вопросом из школьной программы.

"Что написал Евгений Онегин?" — спросили у певца.

Артист крепко задумался, ощущая подвох в вопросе. Друзья, сопровождающие Егора, ему тоже не помогли.

Исполнитель хита "Бигуди" признал, что Евгений Онегин — это что-то очень известное.

Крид заявил, что Онегин — это хороший писатель, тогда как он является лишь персонажем произведения Александра Пушкина.

Ранее Егор Крид пожаловался на то, что ему запрещено выступать в Белоруссии на государственном уровне.

Уточнения

«Евге́ний Оне́гин» (дореф. «Евгеній Онѣгинъ») — роман в стихах русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, начат 9 мая 1823 года и закончен 5 октября 1831 года, одно из самых значительных произведений русской словесности.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.