Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ушёл непобеждённый духом: прощание с великим тяжеловесом
Умный дом без лишних затрат: пошаговая инструкция, как сделать жизнь проще и удобнее
Вам попадаются жизненные видео в соцсетях? Вот почему это происходит
Устойчивый сад: как тысячелистник помогает экономить воду
Секреты экономии: как французы спасают воду, не выходя за рамки закона
Когда мечта о собаке оборачивается разочарованием: что делать, если питомец вам не подходит
Иммунитет к красоте: почему вырабатывается устойчивость к ботоксу
Привычка, которая портит шины даже в темноте и прохладе — но почти никто об этом не знает
Прорыв в борьбе с облысением: простой гель, который удивил даже исследователей

Егор Крид назвал Евгения Онегина хорошим писателем

0:45
Шоу-бизнес

Певец Егор Крид проявил свои незнания в области русской литературы.

Певец Егор Крид
Фото: https://vk.com/egorkreed by ВК-аккаунт Егора Крида is licensed under public doman
Певец Егор Крид

Егора Крида озадачили провокационным в вопросом из школьной программы.

"Что написал Евгений Онегин?" — спросили у певца.

Артист крепко задумался, ощущая подвох в вопросе. Друзья, сопровождающие Егора, ему тоже не помогли.

Исполнитель хита "Бигуди" признал, что Евгений Онегин — это что-то очень известное.

Крид заявил, что Онегин — это хороший писатель, тогда как он является лишь персонажем произведения Александра Пушкина.

Ранее Егор Крид пожаловался на то, что ему запрещено выступать в Белоруссии на государственном уровне.

Уточнения

«Евге́ний Оне́гин» (дореф. «Евгеній Онѣгинъ») — роман в стихах русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, начат 9 мая 1823 года и закончен 5 октября 1831 года, одно из самых значительных произведений русской словесности.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей
Авто
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей Аудио 
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Домашние животные
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше Аудио 
Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения
Недвижимость
Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения Аудио 
Популярное
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей

Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.

Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы
Удивительное преображение: похудевший на 100 кг сын Сафронова предлагает запретить продажу чипсов людям до 21 года
Провал на 40 млрд: почему Европа отвернулась от Киева — Зеленский теряет последних союзников Дмитрий Плотников
Не спешите поворачивать ключ: одна мелочь перед запуском двигателя продлит ему жизнь
Жёсткий или мягкий чемодан? Ответ, который вас удивит
Опасные привычки: почему сушка белья в помещении вредна для ваших лёгких
Опасные привычки: почему сушка белья в помещении вредна для ваших лёгких
Последние материалы
Как заваривать кофе, чтобы он был полезным: новое исследование учёных
Управлять гневом помогут эти простые секреты
Плохие отзывы помогут выбрать врача: как не прогадать с пластическим хирургом
Как одно растение стало символом устойчивости в пустыне?
Пользы эти фрукты не принесут: вот, что не нужно есть весной
Эти весенние блюда удивят любого: три оригинальных рецепта из разных стран
Вся правда об Антарктиде: путешественник развеял популярные мифы
Мяч вместо стула, качели для пресса и лекарство от скуки: вот что случится, если вы сядете на фитбол
99% людей не знают: главный секрет работы и безопасности микроволновки раскрыт
Эти три блюда с орехами поразят вашу семью: рецепты от бренд-шефа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.