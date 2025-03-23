Егор Крид назвал Евгения Онегина хорошим писателем

Певец Егор Крид проявил свои незнания в области русской литературы.
Егора Крида озадачили провокационным в вопросом из школьной программы.
"Что написал Евгений Онегин?" — спросили у певца.
Артист крепко задумался, ощущая подвох в вопросе. Друзья, сопровождающие Егора, ему тоже не помогли.
Исполнитель хита "Бигуди" признал, что Евгений Онегин — это что-то очень известное.
Крид заявил, что Онегин — это хороший писатель, тогда как он является лишь персонажем произведения Александра Пушкина.
Ранее Егор Крид пожаловался на то, что ему запрещено выступать в Белоруссии на государственном уровне.
«Евге́ний Оне́гин» (дореф. «Евгеній Онѣгинъ») — роман в стихах русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, начат 9 мая 1823 года и закончен 5 октября 1831 года, одно из самых значительных произведений русской словесности.
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