Анфиса Чехова инициировала законопроект об обязательном просмотре турецких сериалов мужчинами

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Телеведущая Анфиса Чехова объяснила, для чего российским мужчинам нужно в обязательном порядке смотреть сериалы турецкого производства.

Фото: https://vk.com/anfisachekhova by Инстаграм Анфисы Чеховой is licensed under public doman Телеведущая Анфиса Чехова

Анфиса Чехова, вступившая в ряды партии "Новые люди", озаботилась вопросами демографии и семейной политики.

Она не согласна с утверждением, что российские женщины выдвигают к мужчинам высокие требования, насмотревшись турецких сериалов.

Звезда ТВ уверена, что просмотр турецких сериалов будет полезен мужчинам.

Она призвала принять законопроект, чтобы мужчины в обязательном порядке смотрели любовные драмы турецкого производства с целью выяснить, чего хотят женщины и чего им не хватает в русских мужчинах.

Ранее певица Вика Цыганова заявила, что российские звёзды идут в политику для самопиара, а не для того, чтобы решать проблемы россиян.

Уточнения

Анфи́са Александровна Че́хова (имя при рождении Александра Александровна Корчунова; род. 21 декабря 1977, Москва, СССР) — российская теле- и радиоведущая.



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