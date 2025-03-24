Анфиса Чехова инициировала законопроект об обязательном просмотре турецких сериалов мужчинами

Телеведущая Анфиса Чехова объяснила, для чего российским мужчинам нужно в обязательном порядке смотреть сериалы турецкого производства.
Анфиса Чехова, вступившая в ряды партии "Новые люди", озаботилась вопросами демографии и семейной политики.
Она не согласна с утверждением, что российские женщины выдвигают к мужчинам высокие требования, насмотревшись турецких сериалов.
Звезда ТВ уверена, что просмотр турецких сериалов будет полезен мужчинам.
Она призвала принять законопроект, чтобы мужчины в обязательном порядке смотрели любовные драмы турецкого производства с целью выяснить, чего хотят женщины и чего им не хватает в русских мужчинах.
Ранее певица Вика Цыганова заявила, что российские звёзды идут в политику для самопиара, а не для того, чтобы решать проблемы россиян.
Анфи́са Александровна Че́хова (имя при рождении Александра Александровна Корчунова; род. 21 декабря 1977, Москва, СССР) — российская теле- и радиоведущая.
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