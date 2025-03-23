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Артист — это фильтр: Билан объяснил, почему звёзды сходят с ума и почему их нельзя строго судить

1:01
Шоу-бизнес

Дима Билан порассуждал о том, что время от времени некоторые артисты сталкиваются с хейтом из-за каких-то своих оплошностей или неосторожных высказываний. Певец считает, что нужно относиться с большим пониманием к знаменитостям и даже в такие моменты не забывать, что они тоже люди.

Дима Билан
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дима Билан

"Нельзя ни в коем случае так относиться к артистам, которых мы видим и за которыми наблюдаем, если в какой-то момент они "сходят с ума" или что-то с ними происходит. Нужно быть человечными абсолютно точно. Нельзя скидывать со счетов, что артист — это же губка, это фильтр. Понимаете?" — цитирует Билана телеканал "Муз-ТВ".

Билан пояснил свои слова: он считает, что артист — это фильтр, который пропускает через себя все события, которые происходят, и доносит их до зрителя.

Певец допускает, что можно отвернуться только от тех знаменитостей, которые совершили что-то абсолютно непростительное.

Уточнения

Ди́ма Никола́евич Била́н (имя при рождении — Ви́ктор Никола́евич Бела́н; род. 24 декабря 1981, Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО, Ставропольский край, СССР) — российский певец, автор песен, актёр кино и дубляжа; заслуженный артист Российской Федерации (2018).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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