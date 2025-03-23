Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Проклятие Мастера и Маргариты: экранизация Локшина под угрозой срыва в США
Голливуд использует Россию: Михалков о циничном подходе к российскому кино
Щит и меч: как фильм повлиял на выбор профессии Путина
Сын и квартира в Москве: с чем осталась Паулина Андреева после развода
Турник не нужен: вот как сделать спину мощной и здоровой
Обед по расписанию: российский алюминий и медь хлынули в Европу
Ангарская довела до предела: Стоянов не вынес споров на шоу Один в один
Секрет собачьей агрессии: что влияет сильнее — гены или воспитание
Опрыскивание, которое спасет урожай — что и когда нужно делать

Русские хлопья и Кремль: американский рэпер удивил организаторов московского концерта

0:50
Шоу-бизнес

18 апреля в Москве состоится концерт американского рэпера Offset (Киари Кендрелла Сифуса). Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Кремль
Фото: flickr.com by Jorge Láscar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кремль

Рэпер и раньше бывал в Москве. Его последние выступления на российской сцене состоялись в 2019 году.

В предстоящий приезд американский рэпер захотел, чтобы из окон его гостиничного номера была видна Красная площадь. Исполнитель заинтересовался российской культурой и захотел побольше узнать, чем жили русские люди раньше, поэтому он попросил, чтобы ему провели экскурсию по московскому Кремлю.

Кроме того, рэпер пожелал, чтобы в райдере были кукурузные хлопья российского производства.

Концерт должен состояться на сцене МТС Live Холла.

Уточнения

Киа́ри Ке́ндрелл Си́фус (англ. Kiari Kendrell Cephus; род. 14 декабря 1991, Лоренсвилл, Джорджия, США), более известный как Offset — американский рэпер, автор песен и актёр. Бывший участник хип-хоп-группы Migos, в состав которой также входили Takeoff и Quavo.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Они прекрасны, но коварны — 5 цветов, убивающих ваш огород
Садоводство, цветоводство
Они прекрасны, но коварны — 5 цветов, убивающих ваш огород Аудио 
Вы не поверите, что именно видит собака, глядя на вас
Домашние животные
Вы не поверите, что именно видит собака, глядя на вас Аудио 
Популярное
Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить

Картошка, курица и грибы в одном блюде — звучит привычно, но результат вас удивит. Запеканка готовится просто, а на вкус как в хорошем кафе.

Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить
Брюки палаццо возвращаются: не пропустите главный тренд 2025 года
Брюки палаццо возвращаются: не пропустите главный тренд 2025 года
Вы не поверите, что именно видит собака, глядя на вас
Замуровали: в Китае 20 000 человек оказались заперты в гигантском доме-городе
Сводка с фронта: ВСУ готовы начать мясные штурмы на Брянск, под Суджей массовая сдача боевиков в плен Дмитрий Плотников Эрдоган или Имамоглу. Кто победит? Любовь Степушова
Что осталось от советских автозаводов ЗИЛ, АЗЛК, ЕрАЗ, РАФ сегодня
Запад шокирован. Российские самолёты Sukhoi Superjet New и МС-21 обгоняют санкции
Раскрыта тайна пирамиды Гизы: её энергетические свойства поражают
Раскрыта тайна пирамиды Гизы: её энергетические свойства поражают
Последние материалы
Проклятие Мастера и Маргариты: экранизация Локшина под угрозой срыва в США
Голливуд использует Россию: Михалков о циничном подходе к российскому кино
Щит и меч: как фильм повлиял на выбор профессии Путина
Сводка с фронта: ВСУ готовы начать мясные штурмы на Брянск, под Суджей массовая сдача боевиков в плен
Сын и квартира в Москве: с чем осталась Паулина Андреева после развода
Турник не нужен: вот как сделать спину мощной и здоровой
Обед по расписанию: российский алюминий и медь хлынули в Европу
Ангарская довела до предела: Стоянов не вынес споров на шоу Один в один
Русские хлопья и Кремль: американский рэпер удивил организаторов московского концерта
Секрет собачьей агрессии: что влияет сильнее — гены или воспитание
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.