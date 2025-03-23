18 апреля в Москве состоится концерт американского рэпера Offset (Киари Кендрелла Сифуса). Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Рэпер и раньше бывал в Москве. Его последние выступления на российской сцене состоялись в 2019 году.
В предстоящий приезд американский рэпер захотел, чтобы из окон его гостиничного номера была видна Красная площадь. Исполнитель заинтересовался российской культурой и захотел побольше узнать, чем жили русские люди раньше, поэтому он попросил, чтобы ему провели экскурсию по московскому Кремлю.
Кроме того, рэпер пожелал, чтобы в райдере были кукурузные хлопья российского производства.
Концерт должен состояться на сцене МТС Live Холла.
Киа́ри Ке́ндрелл Си́фус (англ. Kiari Kendrell Cephus; род. 14 декабря 1991, Лоренсвилл, Джорджия, США), более известный как Offset — американский рэпер, автор песен и актёр. Бывший участник хип-хоп-группы Migos, в состав которой также входили Takeoff и Quavo.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Картошка, курица и грибы в одном блюде — звучит привычно, но результат вас удивит. Запеканка готовится просто, а на вкус как в хорошем кафе.