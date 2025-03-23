Русские хлопья и Кремль: американский рэпер удивил организаторов московского концерта

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

18 апреля в Москве состоится концерт американского рэпера Offset (Киари Кендрелла Сифуса). Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Фото: flickr.com by Jorge Láscar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кремль

Рэпер и раньше бывал в Москве. Его последние выступления на российской сцене состоялись в 2019 году.

В предстоящий приезд американский рэпер захотел, чтобы из окон его гостиничного номера была видна Красная площадь. Исполнитель заинтересовался российской культурой и захотел побольше узнать, чем жили русские люди раньше, поэтому он попросил, чтобы ему провели экскурсию по московскому Кремлю.

Кроме того, рэпер пожелал, чтобы в райдере были кукурузные хлопья российского производства.

Концерт должен состояться на сцене МТС Live Холла.

Уточнения

Киа́ри Ке́ндрелл Си́фус (англ. Kiari Kendrell Cephus; род. 14 декабря 1991, Лоренсвилл, Джорджия, США), более известный как Offset — американский рэпер, автор песен и актёр. Бывший участник хип-хоп-группы Migos, в состав которой также входили Takeoff и Quavo.



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