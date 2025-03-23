Удивительное преображение: похудевший на 100 кг сын Сафронова предлагает запретить продажу чипсов людям до 21 года

Сын Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин страдает от лишнего веса. В свои 21 год Лука весит чуть больше 130 килограммов. За год он сумел похудеть чуть больше чем на 100 килограммов.
Виной избыточного веса стали продукты, которые, по мнению Затравкина, надо запретить продавать людям до 21 года. Затравкин поделился своими соображениями с изданием "Абзац".
Молодой человек уверен, что чипсы, лапша быстрого приготовления и другие подобные продукты крайне опасны для здоровья. В такую пишу добавляют вещества, которые не содержатся в чистом виде в природе. Это химические соединения, которые могут привлечь своим вкусом людей, тем самым нанося вред организму.
Затравкин предлагает заменить вредные соединения в чипсах на натуральные продукты, например лук, чеснок и морковь.
"Глутамат натрия, его производные, те компоненты, которые добавляются, химические усилители вкуса, которые невозможно найти в природе, пичкаются в лапшу быстрого приготовления, чипсы, во все эти продукты… Они должны быть под жёстким контролем и продаваться после 21 года", — заключил музыкант.
Сам Лука Затравкин смог найти в себе силы отказаться от вредных продуктов. Это помогло ему сильно снизить вес за один год.
Николай (Ни́кас) Степа́нович Сафро́нов (род. 8 апреля 1956, Ульяновск, СССР) — советский и российский художник; заслуженный художник Российской Федерации (2013) и народный художник Российской Федерации (2021), народный художник Республики Дагестан (2017).
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