Удивительное преображение: похудевший на 100 кг сын Сафронова предлагает запретить продажу чипсов людям до 21 года

1:29 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сын Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин страдает от лишнего веса. В свои 21 год Лука весит чуть больше 130 килограммов. За год он сумел похудеть чуть больше чем на 100 килограммов.

Фото: commons.wikimedia.org by Somian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Чипсы

Виной избыточного веса стали продукты, которые, по мнению Затравкина, надо запретить продавать людям до 21 года. Затравкин поделился своими соображениями с изданием "Абзац".

Молодой человек уверен, что чипсы, лапша быстрого приготовления и другие подобные продукты крайне опасны для здоровья. В такую пишу добавляют вещества, которые не содержатся в чистом виде в природе. Это химические соединения, которые могут привлечь своим вкусом людей, тем самым нанося вред организму.

Затравкин предлагает заменить вредные соединения в чипсах на натуральные продукты, например лук, чеснок и морковь.

"Глутамат натрия, его производные, те компоненты, которые добавляются, химические усилители вкуса, которые невозможно найти в природе, пичкаются в лапшу быстрого приготовления, чипсы, во все эти продукты… Они должны быть под жёстким контролем и продаваться после 21 года", — заключил музыкант.

Сам Лука Затравкин смог найти в себе силы отказаться от вредных продуктов. Это помогло ему сильно снизить вес за один год.

Уточнения

Николай (Ни́кас) Степа́нович Сафро́нов (род. 8 апреля 1956, Ульяновск, СССР) — советский и российский художник; заслуженный художник Российской Федерации (2013) и народный художник Российской Федерации (2021), народный художник Республики Дагестан (2017).



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