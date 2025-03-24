Мария Погребняк показала, из чего состоит её завтрак, обед и ужин

Блогер Мария Погребняк продемонстрировала блюда, которые она кушает утром, днём и вечером.
Мария Погребняк опубликовала в социальных сетях фото тех блюд, которыми она питается в течении дня.
Она налегает на белковую пищу в виде куриной грудки и рыбы. В её рационе много овощей и зелени.
"3-х разовое питание! Вот так выглядит мое меню: завтрак, обед, ужин", — написала под снимками Мария.
Погребняк в ответ на критикующих её худобу заверила, что чувствует себя в своём весе прекрасно.
Она много занимается спортом.
"Знаете, что заряжает меня энергией даже в самые напряжённые дни? Спорт! Ни дня без движения — будь то пробежка или зажигательная танцевальная тренировка", — объяснила Мария.
Погребняк призвала подписчиков не ждать понедельника, а уделить физической активности хотя 15 минут в день.
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