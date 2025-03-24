Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поколение сменилось: найдено лучшее средство профилактики падений и когнитивных нарушений у пожилых
Кошачий GPS: правда ли, что коты могут чувствовать путь домой
Насыщенные цвета и натуральность: эти шторы будут в тренде следующие десять лет
Рассказываем, что делать, когда заправили не то и двигатель уже подаёт сигналы бедствия
Крупный чеснок без лишних усилий: три эффективные подкормки, которые вас удивят
Магия нижнего белья: выбираем модель, которая идеально подчеркивает фигуру
Астрономы нашли мини-Землю: что скрывает загадочная экзопланета Барнард b
Без выхлопных труб и топливных баков: корейцы создали уникальный контейнеровоз
Пляж всего в 20 метрах от центра: как провести идеальный день в Атрани

Мария Погребняк показала, из чего состоит её завтрак, обед и ужин

Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк продемонстрировала блюда, которые она кушает утром, днём и вечером.

Блогер Мария Погребняк
Фото: https://vk.com/maria.poga by ВК-аккаунт Марии Погребняк is licensed under public doman
Блогер Мария Погребняк

Мария Погребняк опубликовала в социальных сетях фото тех блюд, которыми она питается в течении дня.

Она налегает на белковую пищу в виде куриной грудки и рыбы. В её рационе много овощей и зелени.

"3-х разовое питание! Вот так выглядит мое меню: завтрак, обед, ужин", — написала под снимками Мария.

Погребняк в ответ на критикующих её худобу заверила, что чувствует себя в своём весе прекрасно.

Она много занимается спортом.

"Знаете, что заряжает меня энергией даже в самые напряжённые дни? Спорт! Ни дня без движения — будь то пробежка или зажигательная танцевальная тренировка", — объяснила Мария.

Погребняк призвала подписчиков не ждать понедельника, а уделить физической активности хотя 15 минут в день.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Замуровали: в Китае 20 000 человек оказались заперты в гигантском доме-городе
Недвижимость
Замуровали: в Китае 20 000 человек оказались заперты в гигантском доме-городе Аудио 
Где алкоголь льется рекой: топ-50 самых пьющих стран мир
Экономика и бизнес
Где алкоголь льется рекой: топ-50 самых пьющих стран мир
Если птицы слишком часто заглядывают в ваш дом – пора узнать почему
Домашние животные
Если птицы слишком часто заглядывают в ваш дом – пора узнать почему
Популярное
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей

Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.

Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы
Удивительное преображение: похудевший на 100 кг сын Сафронова предлагает запретить продажу чипсов людям до 21 года
Провал на 40 млрд: почему Европа отвернулась от Киева — Зеленский теряет последних союзников Дмитрий Плотников
Учёные ликуют: найдено то, что заменит нефть и газ — $92 млрд под землёй
Не спешите поворачивать ключ: одна мелочь перед запуском двигателя продлит ему жизнь
Жёсткий или мягкий чемодан? Ответ, который вас удивит
Жёсткий или мягкий чемодан? Ответ, который вас удивит
Последние материалы
Как сделать окрошку, чтобы захотелось добавки
Женщины теряют здоровье незаметно: обязательные обследования, чтобы ничего не упустить
Не лейте воду просто так — рассаде нужно совсем другое
Ванная комната превратится в пещеру: 5 ошибок, которых нужно избегать
Проехал — штраф, остановился — тоже штраф: абсурд, но по правилам
Уникальные приключения на Гавайях, о которых мало кто знает
Где купить голубику: поиск надёжных продавцов
Секретные бенефициары: какие французские компании выиграют от военных бюджетов
1 час 19 минут на корте: Джокович сравнялся с Надалем по победам на старте Мастерсов
Как бегали наши предки? Удивительные открытия об австралопитеках и их выносливости
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.