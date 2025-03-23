Погребняк заступилась за турецкие сериалы: в реальной жизни не хватает романтики

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Блогер Мария Погребняк объяснила, почему в России не стоит запрещать к показу турецкие сериалы.

Фото: https://vk.com/maria.poga by ВК-аккаунт Марии Погребняк is licensed under public doman Блогер Мария Погребняк и актёр Бурак Озчевит

Мария Погребняк эмоционально отреагировала на призыв "Ветеранов России" запретить в РФ сериалы турецкого производства, так как российские мужчины якобы не вписываются в идеал, созданный на экране.

Многодетная мать вспомнила, что сама не могла оторваться от просмотра турецкий сериалов, пренебрегая на время своими обязанностями по уборке и готовке.

Она призвала задуматься над тем, почему российские женщины так любят смотреть турецкие сериалы.

"В реальной жизни не хватает романтики, внимания или простого "принеси чаю, пока я сериал смотрю"? И если уж мужчины ревнуют к экранным героям — так это повод не Роскомнадзор звать, а сесть и поговорить по-человечески", — написала Мария в своём Telegram-канале.

Она предположила, что демография в стране страдает не из-за сериалов, а от того, что женщины в стране сильно устают на работе и за домашними обязанностями.

"Запретить — легко. А вот научиться быть тем самым "нереалистичным" мужчиной, который умеет и цветы подарить, и посуду помыть — это уже сложнее", — выразила своё мнение блогер.

Погребняк обратилась к Серкану Болату и заверила его, что в России его всегда ждут женщины.

Уточнения

Кере́м Бю́рсин (тур. Kerem Bürsin; род. 4 июня 1987, Стамбул) — турецкий актёр, известный по ролям в таких проектах, как «Постучись в мою дверь», «В ожидании солнца», «Дело чести», «Этот город последует за тобой», «Великолепная двойка» и «Если сильно полюбишь» и "Голубая пещера" .



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