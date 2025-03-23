Музыка как терапия: новая песня Седоковой помогла ей оправиться от горя

Анна Седокова постепенно обретает силы после смерти мужа Яниса Тиммы. Певица начала участвовать в телешоу. До недавнего времени после трагических событий Седокова отказывалась от участия в концертах и от встреч с друзьями. Сейчас она мало-помалу входит в прежний ритм.
Совсем недавно Седокова написала песню, которую посвятила своему мужу. Премьера состоится 28 марта. Певица призналась, что написание песни помогло ей самой многое понять и получить ответы на волновавшие её вопросы.
В песне исполнительница поделилась своими чувствами, и это помогло ей прийти в себя после случившегося. Анна надеется, что теперь у неё наступят лучшие времена, эта песня стала для неё лекарством от боли. Фрагмент песни звезда опубликовала в своём Telegram-канале.
"Как бы ни было больно, как бы ни было сложно, надо встать, подняться, надо жить, поверь", — подвела итог Анна Седакова в своей новой песне.
А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.
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