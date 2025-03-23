Музыка как терапия: новая песня Седоковой помогла ей оправиться от горя

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анна Седокова постепенно обретает силы после смерти мужа Яниса Тиммы. Певица начала участвовать в телешоу. До недавнего времени после трагических событий Седокова отказывалась от участия в концертах и от встреч с друзьями. Сейчас она мало-помалу входит в прежний ритм.

Фото: flickr.com by Keven Law, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Капли дождя

Совсем недавно Седокова написала песню, которую посвятила своему мужу. Премьера состоится 28 марта. Певица призналась, что написание песни помогло ей самой многое понять и получить ответы на волновавшие её вопросы.

В песне исполнительница поделилась своими чувствами, и это помогло ей прийти в себя после случившегося. Анна надеется, что теперь у неё наступят лучшие времена, эта песня стала для неё лекарством от боли. Фрагмент песни звезда опубликовала в своём Telegram-канале.

"Как бы ни было больно, как бы ни было сложно, надо встать, подняться, надо жить, поверь", — подвела итог Анна Седакова в своей новой песне.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.



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