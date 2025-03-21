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Адвокат считает, что пытающийся снизить алименты Прилучный зашёл не с того хода

1:09
Шоу-бизнес

Можно ли снизить алименты, если ребёнок проживает с отцом, а не с матерью? Юрист разъяснил порядок действий и роль кассации на примере актёра Павла Прилучного.

Актёр Павел Прилучный с сыном
Фото: https://vk.com/priluchny2022 by ВК-аккаунт Павла Прилучного is licensed under public doman
Актёр Павел Прилучный с сыном

Адвокат, кандидат юридических наук Андрей Алёшкин прокомментировал решение суда, который оставил неизменной сумму алиментов, выплачиваемых Павлом Прилучным на детей от первого брака с актрисой Агатой Муцениеце, несмотря на то, что сын фактически проживает с отцом.

"Всё, что касается снижения суммы алиментов, установленной судом, это прерогатива исключительно суда. Поэтому самостоятельно он ничего изменить не может", — цитирует слова юриста Pravda.Ru.

Эксперт отметил, что Прилучный имеет право обжаловать решение суда.

Он считает, что актёр сначала должен добиться того, чтобы суд определил, что сын официально проживает с ним и только после этого уже подавать иск на уменьшение алиментов.

"Пока суд иного не установил, ничего сделать невозможно. Таков порядок. Иначе была бы вакханалия", — объяснил адвокат.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении — Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, продюсер и телеведущий.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Адвокат считает, что пытающийся снизить алименты Прилучный зашёл не с того хода
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