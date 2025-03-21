Киркоров объяснил, что даже смерть отца не отменяет его работы на публике

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров выразил сожаление по поводу того, что его не было рядом с отцом Бедросом Киркоровым в последние минуты его жизни.

Фото: https://vk.com/allaviktoriya_kirkorova by ВК-аккаунт Аллы-Виктории Киркоровой is licensed under public doman Певец Филипп Киркоров с дочкой и отцом

Филипп Киркоров вспомнил, что после смерти мамы ему пришлось работать перед огромной аудиторией.

Народный артист России объяснил, что вынужден был запрятать свои эмоции, чтобы провести концерт после смерти матери.

"Я — профессионал. Это преследует меня по жизни. Когда умерла мама, её похоронили и в этот же день я улетел в Израиль. У меня был концерт в Иерусалиме", — рассказал певец.

Киркоров отметил, что исполнял "Зайку", а после выступления его накрыло.

В этот раз весть о кончине отца застала его во время работы за рубежом. Филипп экстренно прервал съёмки и прилетел в Москву после трагического известия.

Ранее певица Валерия отметила особое жизнелюбие Бедроса Киркорова, который, по её словам, держался за жизнь до последнего

Уточнения

Бедро́с Фили́ппович (Пилибос) Кирко́ров (болг. Бедрос Филипов (Пилибос) Киркоров; 2 июня 1932, Варна, Третье Болгарское царство — 18 марта 2025, Москва, Россия) — болгарский, советский и российский эстрадный певец. Народный артист России (2012).





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