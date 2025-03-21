Гений: Виктория Боня призналась в любви Канье Уэсту

Модель Виктория Боня рассказала о своей особой симпатии к американскому рэперу Канье Уэсту.
Виктория Боня опубликовала в своём Telegram-канале фото рэпера Канье Уэста.
"Как я его люблю. Гений", — написала модель под снимком.
Звезду "Дома-2" очень вдохновил голый выход жены Канье Уэста Бьянки Цензори на церемонии вручения премии "Грэмми".
Он заявляла, что если бы имела такого мужа, как Канье Уэст, то она бы всегда щеголяла голой.
После скандального оголения Цензори Боня тоже опубликовала несколько фото в смелых полупрозрачных нарядах.
Ранее Виктория Боня призналась, что в детстве считала себя гадким утёнком.
Йе (англ Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, долларовый миллиардер.
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