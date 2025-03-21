Кудрявцева о решении Макгрегора стать президентом Ирландии: прикол какой-то

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Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на новость о том, боец Конор Макгрегор будет баллотироваться на пост президента.

Фото: https://vk.com/mcgregor_king by ВК-аккаунт Конора Макгрегора is licensed under public doman Боец Конор Макгрегор

Леру Кудрявцеву удивило желание ирландского бойца смешанных единоборств, профессионального боксёра Конора Макгрегора занять кресло президента Ирландии.

О своем решении спортсмен заявил в социальных сетях. Он призвал голосовать за него и пообещал спасти Ирландию.

Первейшим вопросом своей политики Макгрегор поставил вопрос борьбы с мигрантами.

"Видимо, это прикол какой-то. Баллотироваться всем, кто не связан с политикой", — написала Кудрявцева в личном Telegram-канале.

Ранее певица Вика Цыганова высмеяла ушедшую в политику телеведущую Анфису Чехову.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.



Ко́нор Э́нтони Макгре́гор (ирл. Conchúr Antóin Mac Gréagóir, англ. Conor Anthony McGregor; род. 14 июля 1988, Дублин, Ирландия) — ирландский боец смешанных единоборств, выступавший также в профессиональном боксе. Наиболее известен по выступлениям в UFC.



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