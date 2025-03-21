Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не всё так точно: учёные обнаружили проблемы в тестах на болезнь Альцгеймера
Кошка кажется спокойной, но внутри страдает — что вы могли сделать не так
Неожиданная польза кожуры банана: скрытый суперфуд прямо у вас дома
Пресс как у фитнес-модели: без зала, боли и даже без кроссовок
12 лет борьбы: когда в Бронницах наконец появится дорога
Жимолость ожила после одного укола — удобрение оказалось не таким простым
Огурцы горчат, морковь деревенеет? Всё из-за этих распространённых промахов
Toyota спасает Honda от новых пошлин: что стоит за этим соглашением
Почки под защитой: как кофе может предотвратить опасную болезнь

Кудрявцева о решении Макгрегора стать президентом Ирландии: прикол какой-то

0:49
Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на новость о том, боец Конор Макгрегор будет баллотироваться на пост президента.

Боец Конор Макгрегор
Фото: https://vk.com/mcgregor_king by ВК-аккаунт Конора Макгрегора is licensed under public doman
Боец Конор Макгрегор

Леру Кудрявцеву удивило желание ирландского бойца смешанных единоборств, профессионального боксёра Конора Макгрегора занять кресло президента Ирландии.

О своем решении спортсмен заявил в социальных сетях. Он призвал голосовать за него и пообещал спасти Ирландию.

Первейшим вопросом своей политики Макгрегор поставил вопрос борьбы с мигрантами.

"Видимо, это прикол какой-то. Баллотироваться всем, кто не связан с политикой", — написала Кудрявцева в личном Telegram-канале.

Ранее певица Вика Цыганова высмеяла ушедшую в политику телеведущую Анфису Чехову.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.

Ко́нор Э́нтони Макгре́гор (ирл. Conchúr Antóin Mac Gréagóir, англ. Conor Anthony McGregor; род. 14 июля 1988, Дублин, Ирландия) — ирландский боец смешанных единоборств, выступавший также в профессиональном боксе. Наиболее известен по выступлениям в UFC. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Опасная сделка: зачем США вкладывают миллионы в добычу украинского белого золота
Мировая кооперация
Опасная сделка: зачем США вкладывают миллионы в добычу украинского белого золота Аудио 
Блузки, которые выглядят расслабленно, но эффектно: почему бохо-стиль снова с нами
Красота и стиль
Блузки, которые выглядят расслабленно, но эффектно: почему бохо-стиль снова с нами Аудио 
Забудьте про уксус и соду: вот что навсегда избавит унитаз от жёлтого известкового налёта
Недвижимость
Забудьте про уксус и соду: вот что навсегда избавит унитаз от жёлтого известкового налёта Аудио 
Популярное
Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения

Шторы уходят в прошлое! Узнайте, чем заменить тканевые занавески: раздвижные панели, стекло, растения, ставни и жалюзи. 5 идей для стильного интерьера.

Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Забудьте про уксус и соду: вот что навсегда избавит унитаз от жёлтого известкового налёта
Истребитель F-47: Трамп похвастался секретами нового самолёта шестого поколения Дмитрий Плотников Эрдоган или Имамоглу. Кто победит? Любовь Степушова На вечере памяти Планета Ширвиндт Театр сатиры сыграл в наивное хулиганство Анжела Якубовская
Если птицы слишком часто заглядывают в ваш дом – пора узнать почему
Картофельные очистки — золото для грядки: вот как их правильно использовать
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды
Последние материалы
Не всё так точно: учёные обнаружили проблемы в тестах на болезнь Альцгеймера
Кошка кажется спокойной, но внутри страдает — что вы могли сделать не так
Неожиданная польза кожуры банана: скрытый суперфуд прямо у вас дома
Пресс как у фитнес-модели: без зала, боли и даже без кроссовок
12 лет борьбы: когда в Бронницах наконец появится дорога
Жимолость ожила после одного укола — удобрение оказалось не таким простым
Огурцы горчат, морковь деревенеет? Всё из-за этих распространённых промахов
Toyota спасает Honda от новых пошлин: что стоит за этим соглашением
Кудрявцева о решении Макгрегора стать президентом Ирландии: прикол какой-то
Почки под защитой: как кофе может предотвратить опасную болезнь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.