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Рэпер Натан объяснил, почему его не смогли уличить в измене

0:46
Шоу-бизнес

Рэпер Натан привёл новые доказательства того, что он не изменял жене на проекте "Звёзды в джунглях".

Рэпер Натан
Фото: https://vk.com/natan_official by ВК-аккаунт рэпера Натана is licensed under public doman
Рэпер Натан

Рэпер Натан отреагировал на новые нападки Айзы Долматовой и Аланы Мамаевой. Он отметил, что девушек снова "температурит".

"Девчат, сори, но давайте по-чесноку, если б переспал, то как меня гасили на проекте и сливали всё подряд, давно бы слили в сеть видос с интимом", — привёл свой неоспоримый аргумент рэпер.

Он призвал Айзу и Алану успокоиться.

Ранее телеведущая Дана Борисова обвинила певца Алексея Чумакова в супружеской неверности. Она заявила, что ей по лицу видно, что артист изменяет Юлии Ковальчук.

Уточнения

Айза-Лилуна Хамзатовна Ай (при рождении Айза Хамзатовна Вагапова, впоследствии Долматова и Анохина; род. 10 декабря 1984, Грозный) — телеведущая, рэп-исполнительница, предпринимательница, бывшая жена рэпера Гуфа.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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