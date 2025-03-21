Рэпер Натан объяснил, почему его не смогли уличить в измене

Рэпер Натан привёл новые доказательства того, что он не изменял жене на проекте "Звёзды в джунглях".
Рэпер Натан отреагировал на новые нападки Айзы Долматовой и Аланы Мамаевой. Он отметил, что девушек снова "температурит".
"Девчат, сори, но давайте по-чесноку, если б переспал, то как меня гасили на проекте и сливали всё подряд, давно бы слили в сеть видос с интимом", — привёл свой неоспоримый аргумент рэпер.
Он призвал Айзу и Алану успокоиться.
Ранее телеведущая Дана Борисова обвинила певца Алексея Чумакова в супружеской неверности. Она заявила, что ей по лицу видно, что артист изменяет Юлии Ковальчук.
Айза-Лилуна Хамзатовна Ай (при рождении Айза Хамзатовна Вагапова, впоследствии Долматова и Анохина; род. 10 декабря 1984, Грозный) — телеведущая, рэп-исполнительница, предпринимательница, бывшая жена рэпера Гуфа.
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