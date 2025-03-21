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Долина находилась в психически неустойчивом состоянии, когда продавала жильё

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Шоу-бизнес

Экспертиза оценила эмоциональное состояние певицы Лариса Долины в момент продажи её квартиры.

Певица Лариса Долина
Фото: https://vk.com/larisadolinacom by ВК-аккаунт Ларисы Долиной is licensed under public doman
Певица Лариса Долина

Как сообщает Telegram-канал Mash, Лариса Долина находилась в "психически неустойчивом" состоянии, когда продавала своё столичное жильё.

Эксперты, привлечённые в рамках уголовного дела, пришли к выводу, что в момент продажи квартиры народная артистка России не отдавала отчёт своим действиям. Долина в процессе общения с телефонными мошенниками "плакала и тревожилась".

Не смотря на выводы экспертизы, если сделку признают недействительной, Долина будет вынуждена отдать новой владелице квартиры 112 миллионов рублей.

В данный момент средства с продажи жилья находятся у мошенников.

Ранее сообщалось, что мошенники стали прикрываться именем Ларисы Долиной, рассылая сообщения с просьбами о помощи.

Уточнения

Лари́са Алекса́ндровна До́лина (урождённая Кудельман, в первом браке Миончи́нская; род. 10 сентября 1955, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (1998).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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