Долина находилась в психически неустойчивом состоянии, когда продавала жильё

Экспертиза оценила эмоциональное состояние певицы Лариса Долины в момент продажи её квартиры.
Как сообщает Telegram-канал Mash, Лариса Долина находилась в "психически неустойчивом" состоянии, когда продавала своё столичное жильё.
Эксперты, привлечённые в рамках уголовного дела, пришли к выводу, что в момент продажи квартиры народная артистка России не отдавала отчёт своим действиям. Долина в процессе общения с телефонными мошенниками "плакала и тревожилась".
Не смотря на выводы экспертизы, если сделку признают недействительной, Долина будет вынуждена отдать новой владелице квартиры 112 миллионов рублей.
В данный момент средства с продажи жилья находятся у мошенников.
Ранее сообщалось, что мошенники стали прикрываться именем Ларисы Долиной, рассылая сообщения с просьбами о помощи.
Лари́са Алекса́ндровна До́лина (урождённая Кудельман, в первом браке Миончи́нская; род. 10 сентября 1955, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (1998).
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