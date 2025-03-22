Аскеза Бузовой: певица ошеломила поклонников неожиданным заявлением — что случилось с её лицом?

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ольга Бузова сообщила поклонникам, что она очень устала за последние две недели. В скором времени знаменитость опубликовала фотосессию в Telegram-канале. Подписчики обратили внимание, что Бузова предстала на фотографиях без макияжа, но несмотря на это выглядит она прекрасно.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ольга Бузова

"Взяла аскезу на косметику на неделю. Лицо очень устало от ежедневного макияжа, недосыпа и постоянного движения. Вышла на ужин сегодня исключительно с карандашом и блеском на губах. А вообще возникло желание взять билет и улететь куда-то…" — поделилась Ольга Бузова.

Она сообщила, что её ближайший концерт пройдёт в конце месяца. Также Ольга отметила, что за март она сделала очень много. Звезда выучила все движения из танца Бритни Спирс и повторила их. Ещё она снялась в новом ролике в школьной форме, которая только украсила её.

Недавно один блогер встретил Бузову в аэропорту с огромным букетом. Оказалось, что он подлавливает звёзд и проводит съёмку для своего блога. Бузова оказалась не первой в подобном шоу

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.



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