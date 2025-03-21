Вика Цыганова высмеяла ушедшую в политику Анфису Чехову

Певица Вика Цыганова отреагировала на новость о том, что Анфиса Чехова стала членом партии "Новые люди".

Фото: https://vk.com/anfisachekhova by ВК-аккаунт Анфисы Чеховой is licensed under public doman Телеведущая Анфиса Чехова

Вика Цыганова прокомментировала решение Анфисы Чеховой заняться политикой. Телеведущей доверили заниматься проектом по демографии и семье.

Впечатлили Цыганову инициативы Чеховой, которая высказалась против запрета продажи игрушек для взрослых.

Усомнилась певица в мотивах Чеховой, которая захотела служить своей стране.

"Как бы после такого служения от нашей страны хоть что-то осталось", — написала Цыганова в своём Telegram-канале.

Исполнительница хита "Русская водка" считает в России политики пиарятся на проблемах, а не решают их.

"С тем же успехом можно было бы назначить Лолиту руководителем проекта по сохранению традиционных ценностей", — выразила своё мнение певица.

Уточнения

Викто́рия Ю́рьевна (Ви́ка) Цыгано́ва (фамилия при рождении — Жу́кова; род. 28 октября 1963, Хабаровск, СССР) — советская и российская певица, композитор, театральная актриса и модельер. Заслуженная артистка Республики Тыва (1999).



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