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Анфиса Чехова вступила в партию Новые люди, чтобы служить женщинам

0:53
Шоу-бизнес

Телеведущая Анфиса Чехова объяснила, с какой целью пошла в политику.

Телеведущая Анфиса Чехова
Фото: https://www.instagram.com/achekhova by Инстаграм Анфисы Чеховой is licensed under public doman
Телеведущая Анфиса Чехова

Анфиса Чехова отметила, что не стала депутатом, а стала членом партии "Новые люди", чтобы решать демографические проблемы.

"Я всегда была близка к людям. Особенно к женщинам! Я всегда чувствовала потребность помогать женщинам, мотивировать, поддерживать", — написала звезда ТВ в соцсетях.

Он решила продолжать "служить женщинам", только в более широком масштабе.

"Считаю что выбор "Рожать или нет", "Создавать семью или нет" целиком и полностью лежит на плечах женщины. Потому что за женщиной всегда финальное решение", — выразила своё мнение Анфиса.

Звезда ТВ рассказала, что попытается разобраться в том, почему деторождаемость в России падает, советуясь со своей женской аудиторией.

Уточнения

Анфи́са Александровна Че́хова (имя при рождении Александра Александровна Корчунова; род. 21 декабря 1977, Москва, СССР) — российская теле- и радиоведущая. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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