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Собчак рассказала, как воспитывает сына Платона: практика — лучший источник знаний

1:02
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поделилась своими методами воспитания семилетнего сына Платона. Журналистка озаботилась образованием наследника.

Журналистка Ксения Собчак с сыном Платоном
Фото: https://vk.com/sobchak_public by ВК-аккаунт Ксении Собчак is licensed under public doman
Журналистка Ксения Собчак с сыном Платоном

Ксения Собчак отметила, что хочет, чтобы её сын Платон разбирался в искусстве.

Он отметила, что пытается заинтересовать мальчика с помощью совместного чтения. Книги, по её словам, должны быть хорошо иллюстрированы.

"У русскоязычных авторов есть немало хороших изданий, например, "Большое искусство детям", от искусствоведа Анастасии Постригай и детского психолога Татьяны Григорян, или "Страна конструктивизма" Тани Сафоновой", — поделилась своими рекомендациями Ксения.

Большое внимание Собчак уделяет посещению музеев и экскурсиям с наследником. Она уверена, что лучшим источником знаний является практика.

Ранее Платон пристыдил мать за её весёлые пляски в тиктоке. В ответ Собчак только усилила свои хореографические старания. 

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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