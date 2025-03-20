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Водонаева о расставании сына Дубцовой с Тоней Худяковой: какая драма

0:59
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева прокомментировала новость о том, что сын певицы Ирины Дубцовой расстался с дочерью клипмейкера Павла Худякова.

Певица Ирина Дубцова с сыном
Фото: https://vk.com/irinadubtsovaofficial by ВК-аккаунт Ирины Дубцовой is licensed under public doman
Певица Ирина Дубцова с сыном

Алёну Водонаеву удивила новость о том, что 19-летний Артём Черницын и 18-летняя Тоня Худякова расстались.

Роман молодых людей выглядел максимально красиво и романтично. Молодой человек дарил избраннице дорогие подарки и катал её на яхте.

"Какая драма… А как красиво начиналось… Ира Дубцова уже готовилась свекровью стать", — написала звезда телестройки в своём Telegram-канале.

Причина расставания молодых людей остаётся в тайне.

"Говорят, сын Дубцовой оказался ветреным и ещё не нагулялся", — отметила Водонаева.

В августе 2024 года Ирина Дубцова заявляла, что Артём и Тоня очень любят друг друга.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Водонаева о расставании сына Дубцовой с Тоней Худяковой: какая драма
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