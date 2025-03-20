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Блогер Даня Милохин выиграл нокаутом второй боксёрский бой

0:46
Шоу-бизнес

Блогер Даня Милохин одержал победу в боксёрском поединке.

Блогер Даня Милохин
Фото: https://t.me/s/miLOHin228 by Телеграм-канал Дани Милохина is licensed under public doman
Блогер Даня Милохин

Уехавший из Росси после начала СВО Даня Милохин выиграл второй боксёрский бой. Он отправил соперника в нокаут.

Противостоял российскому тиктокеру Василе Жосан из Молдавии.

Поединок состоялся в Кишинёве на турнире промоушена FEA. 23-детнему Милохину удалось одержать победу в четвёртом раунде.

В третьем раунде соперник Дани ушёл в нокдаун один раз, а в четвёртом Милохин отправлял противника в нокдаун дважды.

Ранее сообщалось, что Даня Милохин закрутил роман с патриотично настроенной украинской тревел-блогершей Дариной Зеленской.

Уточнения

Да́ня Мило́хин (полное имя — Дани́ла Вячесла́вович Мило́хин; род. 6 декабря 2001, Оренбург) — российский тиктокер, рэпер, музыкант, видеоблогер, актёр кино и озвучивания.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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