Блогер Даня Милохин выиграл нокаутом второй боксёрский бой

Блогер Даня Милохин одержал победу в боксёрском поединке.
Уехавший из Росси после начала СВО Даня Милохин выиграл второй боксёрский бой. Он отправил соперника в нокаут.
Противостоял российскому тиктокеру Василе Жосан из Молдавии.
Поединок состоялся в Кишинёве на турнире промоушена FEA. 23-детнему Милохину удалось одержать победу в четвёртом раунде.
В третьем раунде соперник Дани ушёл в нокдаун один раз, а в четвёртом Милохин отправлял противника в нокдаун дважды.
Ранее сообщалось, что Даня Милохин закрутил роман с патриотично настроенной украинской тревел-блогершей Дариной Зеленской.
Да́ня Мило́хин (полное имя — Дани́ла Вячесла́вович Мило́хин; род. 6 декабря 2001, Оренбург) — российский тиктокер, рэпер, музыкант, видеоблогер, актёр кино и озвучивания.
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