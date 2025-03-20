Забвение или помощь СВО: активисты поставили Лолиту Милявскую перед выбором

Глава движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов выдвинул ультиматум певице Лолите Милявской: либо перечислять прибыль от выступлений в России на поддержку спецоперации, либо прекратить концертную деятельность. Об этом пишет EADaily.

Фото: youtube.com by канал Galich Ida, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лолита Милявская

Активист подчеркнул, что артистке также следует заняться гуманитарной помощью военнослужащим и пострадавшим от действий ВСУ. Резяпов усомнился в искренности Милявской, несмотря на частичную отмену её тура после скандала с участием в "голой" вечеринке.

"Если она не готова открыто поддержать СВО и политику президента, гастроли стоит ограничить корпоративами", — заявил общественник в разговоре с NEWS.ru.

В феврале Лолита сообщила об отмене шоу в Томске, объяснив это решением директора зала. Она рассказала, что её не захотели видеть, несмотря на оплаченную аренду и подтверждающие документы в наличии.

Ранее Юрий Лоза объяснил, почему статус примадонны российской эстрады не подходит Надежде Бабкиной.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.



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