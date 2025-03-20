Бабкина метит в примадонны российской эстрады: Лоза объяснил, почему это невозможно

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Певец Юрий Лоза резко высказался против инициативы депутата Госдумы Николая Новичкова, предложившего присвоить звание примадонны российской эстрады народной артистке Надежде Бабкиной.

Фото: youtube.com by канал МУЗ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юрий Лоза

Музыкант подчеркнул, что этот неофициальный статус исторически закрепился за Аллой Пугачёвой, а Бабкина, по его мнению, не обладает необходимой популярностью.

"Назовите хоть один её эстрадный хит, который знала бы вся страна. Титул примадонны — не должность, которую можно "передать". Его заслуживают только масштабом творчества", — заявил Лоза в интервью "Страстям".

Новичков раскритиковал связь титула с Пугачёвой, назвав это наследием советской эпохи. Депутат настаивает, что Бабкина достойна звания благодаря многолетнему вкладу в культуру.

Однако Лоза подчёркивает, что неофициальные регалии не назначаются "сверху", а формируются общественным признанием. По его словам, песни Пугачёвой пела вся страна, а Бабкина ассоциируется с народным творчеством, а не эстрадой.

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Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер.



Наде́жда Гео́ргиевна Ба́бкина (род. 19 марта 1950, Ахтубинск, Астраханская область) — советская и российская народная и эстрадная певица, актриса, теле- и радиоведущая, исследователь народной песни, педагог, политический и общественный деятель.



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