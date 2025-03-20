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Бабкина метит в примадонны российской эстрады: Лоза объяснил, почему это невозможно

1:13
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза резко высказался против инициативы депутата Госдумы Николая Новичкова, предложившего присвоить звание примадонны российской эстрады народной артистке Надежде Бабкиной.

Юрий Лоза
Фото: youtube.com by канал МУЗ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юрий Лоза

Музыкант подчеркнул, что этот неофициальный статус исторически закрепился за Аллой Пугачёвой, а Бабкина, по его мнению, не обладает необходимой популярностью.

"Назовите хоть один её эстрадный хит, который знала бы вся страна. Титул примадонны — не должность, которую можно "передать". Его заслуживают только масштабом творчества", — заявил Лоза в интервью "Страстям".

Новичков раскритиковал связь титула с Пугачёвой, назвав это наследием советской эпохи. Депутат настаивает, что Бабкина достойна звания благодаря многолетнему вкладу в культуру.

Однако Лоза подчёркивает, что неофициальные регалии не назначаются "сверху", а формируются общественным признанием. По его словам, песни Пугачёвой пела вся страна, а Бабкина ассоциируется с народным творчеством, а не эстрадой.

Ранее Любовь Успенская отказалась от вражды с Филиппом Киркоровым, потерявшим отца.

 

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер. 

Наде́жда Гео́ргиевна Ба́бкина (род. 19 марта 1950, Ахтубинск, Астраханская область) — советская и российская народная и эстрадная певица, актриса, теле- и радиоведущая, исследователь народной песни, педагог, политический и общественный деятель.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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