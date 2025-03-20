Бабкина метит в примадонны российской эстрады: Лоза объяснил, почему это невозможно

Певец Юрий Лоза резко высказался против инициативы депутата Госдумы Николая Новичкова, предложившего присвоить звание примадонны российской эстрады народной артистке Надежде Бабкиной.
Музыкант подчеркнул, что этот неофициальный статус исторически закрепился за Аллой Пугачёвой, а Бабкина, по его мнению, не обладает необходимой популярностью.
"Назовите хоть один её эстрадный хит, который знала бы вся страна. Титул примадонны — не должность, которую можно "передать". Его заслуживают только масштабом творчества", — заявил Лоза в интервью "Страстям".
Новичков раскритиковал связь титула с Пугачёвой, назвав это наследием советской эпохи. Депутат настаивает, что Бабкина достойна звания благодаря многолетнему вкладу в культуру.
Однако Лоза подчёркивает, что неофициальные регалии не назначаются "сверху", а формируются общественным признанием. По его словам, песни Пугачёвой пела вся страна, а Бабкина ассоциируется с народным творчеством, а не эстрадой.
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Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер.
Наде́жда Гео́ргиевна Ба́бкина (род. 19 марта 1950, Ахтубинск, Астраханская область) — советская и российская народная и эстрадная певица, актриса, теле- и радиоведущая, исследователь народной песни, педагог, политический и общественный деятель.
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