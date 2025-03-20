Разбитые сердца: Успенская забыла вражду с Киркоровым ради ушедшего отца

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Певица Любовь Успенская, несмотря на давние разногласия с Филиппом Киркоровым, решила оставить прошлые обиды в стороне на фоне кончины его отца — народного артиста России Бедроса Киркорова. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Фото: youtube.com by канал Алена, блин!, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Любовь Успенская

Королева шансона призналась, что глубоко потрясена уходом артиста, с которым её связывали не только творческие пересечения, но и личное общение.

"Бедрос был человеком огромного таланта и достоинства. Его уход — невосполнимая потеря. Хочу поддержать Филиппа в это тяжёлое время, несмотря на всё, что было между нами", — подчеркнула Успенская.

Она добавила, что, хотя с Киркоровым-старшим у них случались "недопонимания", сейчас не намерена вдаваться в детали, следуя принципу "о покойных — либо хорошо, либо ничего".

О планах присутствовать на прощании с артистом, которое пройдет 21 марта на Троекуровском кладбище, Успенская не сообщила. Бедрос Киркоров скончался 18 марта в возрасте 92 лет из-за остановки сердца, усугубленной хроническими заболеваниями.

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Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона.



Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.



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