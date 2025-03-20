Внучка Маслякова показала, как выглядит без тонны косметики: редкий кадр

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Внучка легендарного телеведущего Александра Маслякова, Таисия, впервые за долгое время поделилась с подписчиками кадром без привычного яркого макияжа.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Таисии Масляковой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Внучка Александра Маслякова Таисия

Девушка, редко появляющаяся в соцсетях, опубликовала фото в машине, залитой солнечным светом, продемонстрировав максимально естественный образ. Однако внимательные пользователи отметили, что лёгкий тональный крем, подчёркнутые брови и нюдовые румяна всё же присутствуют.

Несмотря на это, Таисия выглядит значительно моложе, чем на предыдущих снимках, что вызвало волну одобрительных комментариев.

Маслякова не раз становилась объектом критики из-за активного применения бьюти-средств: пользователи Сети утверждали, что избыток косметики "старит" молодую девушку. Сама Таисия редко реагирует на хейт, лишь однажды признавшись, что предвзятое отношение к ней часто связано с фамилией.

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Уточнения

Алекса́ндр Васи́льевич Масляко́в (24 ноября 1941, Свердловск — 8 сентября 2024, Москва) — советский и российский телеведущий.



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