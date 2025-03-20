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Внучка Маслякова показала, как выглядит без тонны косметики: редкий кадр

1:05
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Внучка легендарного телеведущего Александра Маслякова, Таисия, впервые за долгое время поделилась с подписчиками кадром без привычного яркого макияжа.

Внучка Александра Маслякова Таисия
Фото: instagram.com by личный аккаунт Таисии Масляковой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Внучка Александра Маслякова Таисия

Девушка, редко появляющаяся в соцсетях, опубликовала фото в машине, залитой солнечным светом, продемонстрировав максимально естественный образ. Однако внимательные пользователи отметили, что лёгкий тональный крем, подчёркнутые брови и нюдовые румяна всё же присутствуют.

Несмотря на это, Таисия выглядит значительно моложе, чем на предыдущих снимках, что вызвало волну одобрительных комментариев.

Маслякова не раз становилась объектом критики из-за активного применения бьюти-средств: пользователи Сети утверждали, что избыток косметики "старит" молодую девушку. Сама Таисия редко реагирует на хейт, лишь однажды признавшись, что предвзятое отношение к ней часто связано с фамилией.

Ранее Деми Мур опубликовала ряд фотографий в честь дня рождения Брюса Уиллиса.

Уточнения

Алекса́ндр Васи́льевич Масляко́в (24 ноября 1941, Свердловск — 8 сентября 2024, Москва) — советский и российский телеведущий.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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