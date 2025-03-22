Бабкина дала совет Винокуру: слова певицы, которые перевернули его жизнь

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Известный юморист и пародист Владимир Винокур много лет радует зрителей своими выступлениями. Винокур поделился своими размышлениями о карьере с НСН.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Владимир Винокур

Владимир Винокур вспоминает, что более пятидесяти лет назад познакомился на гастролях с Надеждой Бабкиной. У них сложились дружеские отношения, и как-то раз певица посоветовала Винокуру не прекращать свою творческую карьеру раньше времени. Он уже много лет следует этому совету и чувствует, что работа на эстраде приносит не только радость от общения со зрителями, но и помогает поддерживать здоровье.

"Когда меня спрашивают: "Как вы так долго работаете?", то я говорю, что я и отдыхаю на работе, потому что оттуда идёт энергетика. Люди улыбаются и благодарят," — отметил Винокур.

Уточнения

Влади́мир Ната́нович Виноку́р (род. 31 марта 1948, Курск, СССР) — советский и российский артист эстрады, юморист, пародист, певец (бас), теле- и радиоведущий, педагог, театральный режиссёр, продюсер, поэт и прозаик.



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