Агент Хлебниковой рассказал о самочувствии певицы на фоне слухов о госпитализации

Представитель Марины Хлебниковой опроверг информацию о проблемах со здоровьем у артистки. Отмечается, что певица собирается лететь в тур по Дальнему Востоку.
Telegram-канал Mash сообщил о госпитализации Марины Хлебниковой, указав на диагнозы: атеросклеротическая болезнь сердца, отложение холестерина и кожная инфекция. По данным издания, состояние артистки связано с последствиями пожара в её квартире в 2021 году, когда медики боролись за её жизнь.
"Марина сейчас летит в тур по Дальнему Востоку, который стартует сегодня. Только что завершились её выступления в Беларуси — откуда у Mash такие данные, непонятно. Никаких подтверждений они не предоставили", — заявил агент Хлебниковой.
Он также подчеркнул, что артистка продолжает активную гастрольную деятельность, а слухи о здоровье считает попыткой привлечь внимание к старой истории с пожаром.
Ранее стало известно о расставании сына Ирины Дубцовой с дочерью известного клипмейкера Павла Худякова.
Мари́на Арно́льдовна Хле́бникова (род. 6 ноября 1965, Долгопрудный, Московская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, теле- и радиоведущая.
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