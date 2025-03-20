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Агент Хлебниковой рассказал о самочувствии певицы на фоне слухов о госпитализации

1:08
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Представитель Марины Хлебниковой опроверг информацию о проблемах со здоровьем у артистки. Отмечается, что певица собирается лететь в тур по Дальнему Востоку.

Марина Хлебникова
Фото: youtube.com by канал МУЗ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Марина Хлебникова

Telegram-канал Mash сообщил о госпитализации Марины Хлебниковой, указав на диагнозы: атеросклеротическая болезнь сердца, отложение холестерина и кожная инфекция. По данным издания, состояние артистки связано с последствиями пожара в её квартире в 2021 году, когда медики боролись за её жизнь.

"Марина сейчас летит в тур по Дальнему Востоку, который стартует сегодня. Только что завершились её выступления в Беларуси — откуда у Mash такие данные, непонятно. Никаких подтверждений они не предоставили", — заявил агент Хлебниковой.

Он также подчеркнул, что артистка продолжает активную гастрольную деятельность, а слухи о здоровье считает попыткой привлечь внимание к старой истории с пожаром.

Ранее стало известно о расставании сына Ирины Дубцовой с дочерью известного клипмейкера Павла Худякова.

Уточнения

Мари́на Арно́льдовна Хле́бникова (род. 6 ноября 1965, Долгопрудный, Московская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, теле- и радиоведущая.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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