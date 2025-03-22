Погнала милиция: Дима Билан признался, сколько заработал, когда пел в пешеходном переходе

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Детские годы певца Димы Билана прошли в Кабардино-Балкарии. Перед тем как приехать в Москву, Билан уже завоевал признание на своей родине.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дима Билан

Он принимал участие во многих музыкальных конкурсах и получал заслуженные награды, но в Москве будущей звезде пришлось пробивать себе новую дорогу к известности. Поначалу Билан даже пел в пешеходном переходе. Именно там Дима заработал свои первые пять рублей.

"Здесь неподалёку находится пешеходный переход, в котором я заработал 5 рублей. Помню, как меня, поющего, погнала из перехода милиция", — поделился певец в беседе с kp.ru.

Теперь Дима Билан известный исполнитель, у которого много поклонников. Они часто передают Билану подарки и даже еду. Певец признался, что не ест еду от фанатов, потому что боится сглаза, но не так давно он отведал печенье от поклонницы и вскоре после этого почувствовал что-то неладное в себе.

На днях Дима Билан сообщил, что подхватил ротавирусную инфекцию, и назвал эту болезнь жуткой.

Уточнения

Ди́ма Никола́евич Била́н (имя при рождении — Ви́ктор Никола́евич Бела́н; род. 24 декабря 1981, Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО, Ставропольский край, СССР) — российский певец, автор песен, актёр кино и дубляжа; заслуженный артист Российской Федерации (2018).



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