Ромео и Джульетта по-звёздному: почему расстались сын Ирины Дубцовой и дочь Павла Худякова

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Артём Черницын, сын певицы Ирины Дубцовой, и Тоня Худякова, дочь клипмейкера Павла Худякова, расстались, удалили совместные фотографии из соцсетей и прекратили общение. Об этом сообщает StarHit.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Антонины Худяковой в Инстаграм*(запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Антонина Худякова и Артём Черницын

По данным инсайдеров, конфликт возник на фоне кардинальных различий в жизненных приоритетах: 19-летний Черницын, по словам окружения, предпочитает светские тусовки, в то время как 18-летняя Худякова сосредоточена на учёбе в США и построении карьеры.

"Расставание произошло несколько месяцев назад. Артём вернулся в Москву, Тоня осталась за океаном. Их пути разошлись — она целеустремленная, он пока ищет себя", — пояснил источник.

Несмотря на внешнюю идеальность отношений — дорогие подарки, романтические жесты вроде 1500 роз в багажнике и намёки на помолвку — молодость взяла верх. Ранее пара активно демонстрировала гармонию: путешествия, знакомство с семьями, планы на будущее. Однако, как выяснилось, за кулисами ярких фото скрывались нарастающие противоречия.

Ранее Гвинет Пэлтроу отметила, что никто не верил в успех фильма "Железный человек".

Уточнения

Ирина Викторовна Дубцова (род. 14 февраля 1982 года, Волгоград) — российская певица, композитор и поэтесса, бывшая солистка группы «Девочки» (1999—2001).



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